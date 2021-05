Recomeça às 9h desta terça-feira (04) o julgamento de Luis Felipe Manvailer, acusado de matar a advogada Tatiane Spitzner em Guarapuava, região Central do Paraná, num caso que chocou o país em 2018. O biólogo é acusado de homicídio qualificado e fraude processual, além de feminicídio. O júri popular foi adiado três vezes.

A previsão é de que o julgamento leve até três dias. Foram convocados sete jurados e devem ser ouvidas 18 testemunhas ao longo do julgamento. Depois os advogados de defesa e acusação são ouvidos e os jurados dão o seu veredicto. Tatiane foi encontrada morta após despencar do 4º andar do apartamento em que que morava com o então marido. Imagens da queda viralizaram e chocaram o país.

A acusação diz que Manvailer atirou Tatiane pela sacada após uma discussão. Vizinhos ouviram gritos e imagens das câmaras de segurança mostraram comportamento agressivo pouco antes da tragédia. A defesa diz que Tatiane se matou após uma discussão.

O julgamento foi adiado três vezes. A primeira por incompatibilidade de datas dos advogados, seguido pela contaminação de um deles pela covid-19, e a terceira por um abandono dos advogados de defesa do tribunal após supostas provas que não constavam nos autos não terem sido aceitas. Manveiler pode pegar mais de 30 anos de prisão.