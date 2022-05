A vereadora Maria Letícia (PV) pediu vista ao relatório de Sidnei Toaldo (Patriota) suspendendo o julgamento do vereador Renato Freitas (PT) no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba. Letícia é vice-relatora do processo administrativo disciplinar e pode, a partir do pedido de vista, votar com o relator ou apresentar um segundo relatório, com um parecer diferente ao proferido por Toaldo, que votou pela cassação de Freitas. Com isso, o julgamento deve ser retomado na próxima semana.

LEIA TAMBÉM:

>> Relembre o caso envolvendo o vereador Renato Freitas

>> Restaurante da UFPR viraliza com decorações inusitadas; Tem galinha de gravata e pavão e até golfinho!

>> Servidora de Curitiba é exonerada após se recusar a tomar vacina contra covid-19

Pelo regimento do Conselho, Maria Letícia teria, agora, o prazo de três dias úteis para analisar o relatório, mas a vereadora comprometeu-se a devolvê-lo para votação do Conselho já na segunda-feira. Assim, o presidente do Conselho de Ética, Dalton Borba (PDT) marcou nova reunião para terça-feira (10) às 14h, quando os sete membros do conselho votarão o relatório de Toaldo e um eventual relatório em separado da vice-relatora.

Renato Freitas foi alvo de sete representações no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar após ter participado de atos contra o racismo na Igreja do Rosário, no centro histórico de Curitiba, no dia 5 de fevereiro. O vereador foi acusado de perturbar culto religioso, interromper culto religioso, invadir a igreja e realizar manifestação política dentro da igreja.

>> LEIA A MATÉRIA COMPLETA, NA COLUNA DO JORNALISTA ROGER PEREIRA.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Além da Ilusão Lorenzo conta que Bento morreu Pantanal Jove leva Juma com ele para o Rio de Janeiro Destaque da semana Tudo o que você precisa saber antes de ver “Doutor Estranho 2”