A rede Jumbo Atacadista vai inaugurar, em janeiro de 2023, uma unidade no bairro Tatuquara, em Curitiba. O estabelecimento está em fase final de construção e a rede abriu processo seletivo para a contratação de colaboradores. A nova opção de atacarejo em Curitiba está sendo construída na Rua Olívio José Bocchi, 100, no bairro Tatuquara.

Segundo o Jumbo Atacadista, a loja de Curitiba está sendo preparada e conta com um ambiente único, com açougue, panificadora, cafeteria, estacionamento coberto e mais comodidades aos clientes.

Jumbo Atacadista contrata colaboradores

A inauguração da loja será em janeiro de 2023, mas a seleção da equipe já está rolando. Segundo as redes sociais do Jumbo Atacadista, as contratações e entrevistas estão sendo antecipadas para que as questões de treinamento das equipes sejam encaminhadas.

