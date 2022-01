A partir desta segunda-feira (10), é possível abrir uma empresa em minutos e de forma automática no Paraná por meio do Balcão Único da Junta Comercial. A novidade serve para as naturezas jurídicas de Empresário Individual e Limitada.

Essa desburocratização acontece com a redução de etapas no processo pela eliminação do preenchimento do Documento Básico de Entrada (DBE) no site Redesim, sistema da Receita Federal. Agora, as respostas são automáticas entre os órgãos e todos os processos que seguirão o fluxo do Balcão Único no Paraná terão o formato “PRB”.

Todos os serviços serão centralizados numa única plataforma. Desde o registro até o licenciamento de novas empresas pode ser feito através da Empresa Fácil (empresafacil.pr.gov.br).