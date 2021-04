A Pandemia agravou a fome e muitas famílias, que vivem em situação de extrema pobreza, precisam de ajuda. Por isso, a RPC, em parceria com a Tribuna do Paraná, Rádio 98 FM e Instituto GRPCOM, criou a campanha Juntos contra a Fome, com o objetivo de incentivar a arrecadação de alimentos não perecíveis em todo o Paraná.

Como faço a minha doação de alimentos não perecíveis?

Escolha uma instituição de sua preferência na lista abaixo, entre em contato e combine o melhor horário para você levar seus donativos.

Qual o destino da minha doação?

Ao receber a doação, a instituição responsável fará a devida higienização e destinará para as famílias em situação de vulnerabilidade social nas comunidades onde atua.

Em qual horário posso levar meus donativos?

Recomendamos que entre em contato diretamente com a instituição escolhida por você e combine o melhor horário de atendimento.

E se eu quiser fazer a minha doação em dinheiro, como devo proceder?

Você deve entrar em contato com a instituição de sua preferência, dentre as listadas abaixo, e fazer o depósito diretamente na conta da instituição.

Tenho uma ONG e gostaria que fosse incluída na lista de instituições para receber doações, como devo proceder?

Sua ONG deve ter necessariamente mais de dois anos de atuação; possuir estatuto, CNPJ e demais documentos regulatórios. De posse disso, entre em contato conosco pelo e- mail juntoscontraafome@rpc.com.br para dar sequência junto ao Instituto GRPCOM, ao processo de aprovação, assinatura do termo de responsabilidade e inclusão dos dados no site da campanha.

A campanha começou pela Grande Curitiba, mas já está em quase todas as regiões do Paraná. Confira as instituições participantes na sua região:

👉🏼 Curitiba e Região Metropolitana: confira os pontos de doação

👉🏼 Cascavel: confira os pontos de doação

👉🏼 Foz do Iguaçu: confira os pontos de doação

👉🏼 Guarapuava: confira os pontos de doação

👉🏼Londrina: confira os pontos de doação

👉🏼 Maringá: confira os pontos de doação

👉🏼 Noroeste: confira os pontos de doação

👉🏼 Ponta Grossa: confira os pontos de doação

Lembre-se: neste momento, tão importante quanto cuidar de nós mesmos, é olharmos para o próximo com amor e empatia, cuidando e ajudando quem tanto precisa em tempos difíceis como o atual. Por isso, não deixe para depois e faça a sua parte agora!

Vamos juntos ser mais solidários. Vamos juntos contra a fome.