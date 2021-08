O Parque da Ciência Newton Freire Maia promove nesta quinta-feira (19) mais uma edição da série de lives Noites no Parque. O tema desta vez será “Agosto Astronômico – Um tour pela Lua e Júpiter”. O evento acontecerá na noite em que Júpiter atingirá o ponto mais próximo da Terra neste ano, e quando a Lua estará quase cheia. Caso haja boas condições meteorológicas (a previsão é de céu aberto), haverá transmissão em tempo real de imagens dos dois astros, captadas por telescópios.

“Neste dia 19, teremos o fenômeno da oposição de Júpiter, que, em linhas gerais, significa que o Sol, a Terra e esse planeta estarão alinhados no Sistema Solar”, diz o diretor do Parque, Anisio Lasievicz. “Isso produz dois efeitos. O primeiro é que a distância entre Júpiter e a Terra será a menor possível ao longo do ano, e o segundo é que o Sol iluminará totalmente o disco jupteriano. Isso vai fazer com que o planeta fique com um brilho maior que o seu brilho costumeiro, e será muito mais fácil percebê-lo no céu”, explica.

A live começará às 19h30, no canal de YouTube Parque da Ciência PR. Além da observação de Júpiter e da Lua, haverá um bate-papo, conduzido pelo diretor Anísio, a respeito dos fenômenos observados e curiosidades sobre os astros. Os espectadores poderão interagir e tirar dúvidas em tempo real.

Noites online

As lives são a versão online de uma série de eventos que aconteciam presencialmente no Parque da Ciência. Eram montados no local telescópios e um telão, enquanto aconteciam conversas sobre conceitos de astronomia. “Recebíamos, em média, 700 pessoas em cada Noite no Parque, para observar os astros”, conta o diretor.

Esta é a quinta edição online do evento, que aceita sugestões de temas do público. Alguns dos que já foram abordados são superlua, buracos negros, constelações, Júpiter e Saturno.

Parque da Ciência

O Parque da Ciência Newton Freire Maia é um centro de divulgação científica e tecnológica da secretaria estadual da Educação e do Esporte. É localizado no município de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

