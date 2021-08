A nova edição do Noites do Parque Live, evento promovido pelo Parque da Ciência Newton Freire promete ser um dos mais interessantes. Temas como a vida fora do planeta Terra e a observação de Júpiter e Saturno estão na pauta da conversa. O bate papo vai ocorrer nesta sexta-feira (06), às 19h30 pelo canal do YouTube do Parque e aqui na Tribuna.

As edições anteriores tiveram êxito com a Superlua, o Céu do Inverno e suas Constelações, Órbita da Terra e Estações do Ano. A ideia dessa nova transmissão é devido aos shows noturnos que Júpiter e Saturno estão proporcionado com seus brilhos.

Anísio Lasievicz, diretor do Parque da Ciência Newton Freire, relata que os dois maiores planetas do Sistema Solar estão em ótimas condições de observação. “Júpiter e Saturno estão em condições favoráveis de observação nesse mês de agosto. Eles estão bem proeminentes, nascendo no começo da noite e ficando a madrugada inteira bem destacados com brilho intenso, especialmente Júpiter”, disse Anísio.

Saturno e seus anéis estão em pauta na live do Parque da Ciência. Foto: Nasa/Divulgação..

Na live, os participantes podem fazer questionamentos sobre os temas definidos. A existência de vida fora da Terra é um assunto polêmico e causa boas conversas. “Com a curiosidade das pessoas, vamos bater um papo sobre características e curiosidades de Júpiter e Saturno. Além disso, vamos falar sobre os holofotes da astronomia nos últimos meses devido às luas desses planetas que estão reunindo muitos indícios pra busca de vida fora da Terra, existem muitas expedições, inclusive, que buscar ou comprovar a existência de vida nessas luas. E se tudo der certo, dependendo do céu, vamos fazer uma observação remota e transmitir ao vivo”, reforçou o diretor do Parque da Ciência.

Serviço:

Noites no Parque Live: Uma sessão de Planetário em sua casa!

Horário: 19h30

Onde? No Youtube do Parque da Ciência