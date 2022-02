O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação do Shopping Hauer, no bairro Batel, por poluição sonora. A ação civil pública foi requerida pelo Ministério Público. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o recurso de apelação apresentado pela casa noturna. A sentença, que saiu na última quinta-feira (03), fixou o valor de R$ 10 mil como indenização por danos morais coletivos.

LEIA TAMBÉM:

>> Vereador de Curitiba lidera invasão de igreja durante a missa, em protesto antirracismo

>> Ferry boat de Guaratuba terá contrato com a BR Travessias suspenso pelo DER

A apuração conduzida pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba, que ajuizou a medida judicial em 2019, demonstrou que o negócio não possuía os licenciamentos ambientais necessários para o funcionamento e causava danos ambientais por operar com som acima do limite permitido.

A partir do acórdão, o bar fica impedido de manter qualquer atividade que provoque poluição sonora, sob pena de multa diária de R$ 500.

De bares para centro médico

O Shopping Hauer, localizado no bairro Batel, em Curitiba, vai dar lugar a um centro médico, o Eco Medical Center. O empreendimento, que deve ocupar cerca de metade do que hoje é o centro gastronômico, vai reunir num mesmo espaço vários serviços voltados à saúde, como consultórios e laboratórios.

“Esta será a unidade 2 e vamos seguir o mesmo conceito da unidade 1 que estamos em fase final de construção no bairro Água Verde”, disse Patrick Gil, CEO do grupo. Donos de bares e restaurantes do local receberam a notícia com surpresa. Quinze dos 30 estabelecimentos terão que desocupar imóvel.

Web Stories