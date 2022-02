A empresa BR Travessias, responsável pelo ferry boat de Guaratuba, tem 20 dias para realizar as intervenções necessárias nas pontes e flutuantes para garantir a segurança do usuário. A determinação é do juiz de Direito Substituto Jailton Juan Carlos Tontini, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, da Justiça Estadual. Ele atende a um pedido de liminar feito no bojo de uma ação civil pública protocolada no último dia 1º pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão ligado ao governo do Paraná.

Na decisão, assinada no final da tarde desta quarta-feira (2), também fica definida uma multa diária de R$ 50 mil à empresa em caso de descumprimento. “As intervenções almejadas pelos autores são urgentes, sob pena de exposição dos usuários do Ferry Boat a sério e concreto risco de acidentes”, escreveu o juiz.

A reportagem entrou em contato com a BR Travessias e aguarda um retorno.

A empresa assumiu os serviços em abril do ano passado e, desde então, uma série de problemas já foram registrados – recentemente, um dos flutuantes operados pela concessionária acabou naufragando (atracadouro de número 1).

No relato feito à Justiça Estadual, o DER alegou que as estruturas do ferry boat estão em estado calamitoso e que já fez cobranças à empresa, sem resultado prático.

Na ação civil pública, o DER também lembrou que, por causa dos problemas no ferry boat, a prefeitura de Guaratuba já decretou estado de calamidade pública por duas vezes, desde abril do ano passado.

Problemas na travessia

Em julho deste ano um Ferry Boat que fazia a travessia em Guaratuba ficou à deriva por 45 minutos, deixando motoristas apreensivos e incomodados. A razão daquela vez foi uma quebra hidráulica em uma das balsas.

Desde que houve a troca da empresa responsável pela concessão os usuários têm demonstrado insatisfação com o serviço. A Tribuna mostrou ainda em abril a reclamação dos motoristas com o tempo de espera para efetuar a travessia, com filas que em dias comuns poderiam chegar a uma hora. A empresa chegou a ser acionada pelo Departamento de Estradas e Rodagem para presta esclarecimentos. A Prefeitura de Guaratuba também cobrou providências.

