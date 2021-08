A Justiça determinou nesta sexta-feira (20) que o acusado de matar a jovem youtuber Isabelly Cristine Domingos dos Santos deverá ser julgado pelo Júri Popular, em Pontal do Paraná. A juíza de direito do município, Cristiane Dias Bonfim, agendou o julgamento para o dia 7 de março de 2022. O réu Éverton Vargas aguarda o julgamento em prisão domiciliar.

A jovem Isabelly tinha 14 anos quando foi baleada na cabeça. Ela voltada de um de seus trabalhos no Litoral quando foi atingida por um tiro na testa. O crime aconteceu em fevereiro de 2018.

O boletim de ocorrência, que foi registrado logo depois da situação, informou que um desentendimento no trânsito teria sido o motivo dos disparos. A confusão aconteceu na PR-412, estrada que liga os balneários, e os atiradores estariam num Citroën Xsara Picasso.

Segundo a família, que estava com Isabelly no momento dos disparos, alguns tiros foram direcionados, mas um deles atingiu a cabeça da menina. Com a adolescente ferida, a família seguiu até um ponto, no balneário de Ipanema, onde encontrou uma viatura da PM e pediu socorro. Isabelly foi levada ao Pronto Socorro em Pontal do Paraná e depois encaminhada ao Hospital Regional do Litoral, que fica em Paranaguá, onde os médicos constataram a morte cerebral.

