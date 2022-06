O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) sediou nesta semana (20 a 24 de junho) o Teste em Campo dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna para as Eleições deste ano. Faltando 99 dias para o primeiro turno, este foi o primeiro teste promovido nesses moldes pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2022.

Participaram presencialmente do encontro cerca de cem pessoas, entre técnicos e analistas de Tecnologia da Informação do TSE. “No geral, me pareceu que o evento foi um sucesso e que os Tribunais Regionais Eleitorais estão satisfeitos com os produtos que estamos levando para as eleições”, destacou o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Julio Valente da Costa Junior, que esteve em Curitiba para acompanhar o encerramento das atividades.

Os softwares foram testados exaustivamente, enquanto diversos cenários eram considerados, como situações diferentes de uso em primeiro e segundo turno, sistemas de totalização, transmissão e candidatura.

De acordo com o chefe da Seção de Totalização e Divulgação de Resultados do TSE, Alberto Araújo Cavalcante Neto, os erros identificados serão corrigidos antes das eleições, muitos até mesmo quando identificados. “Todos os problemas encontrados aqui são devidamente registrados. Nós temos um fluxo de tratamento desses problemas, sendo que muitos deles foram corrigidos durante a semana. A gente já se adianta, corrige e a mesma pessoa que achou o erro já verifica se foi corrigido”, ressaltou.

“A Secretaria de TI, junto com as demais secretarias do TSE e os TREs estão trabalhando ao máximo, dando toda a sua capacidade para chegar no dia da eleição com os melhores sistemas, para que a gente possa dar pra população brasileira uma eleição tranquila, com paz e segurança, como costuma dizer o ministro Fachin”, complementou o secretário Julio Valente.

Os testes

Promovido pelo TSE, o objetivo do evento era testar a integração dos sistemas e identificar possíveis erros, para que sejam corrigidos antes das versões oficiais.

Em julho, os sistemas devem ser testados novamente, mas com representantes e usuários de todos os 27 TREs, que testarão os sistemas em quatro regionais do país.