A Justiça aceitou a denúncia contra Paulo Cezar Bezerra da Silva pela agressão ao músico negro Odivaldo Carlos da Silva, ocorrida no dia 22 de novembro. Com a decisão da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri de Curitiba, que acatou integralmente a denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR), Paulo Cezar se torna réu por duas tentativas de homicídio triplamente qualificado e injúria racial – isso porque anteriormente ele agrediu outro homem, também na região do Centro da capital paranaense.

Nos dois casos, o agressor utilizou uma tonfa, um tipo de cassetete, e agrediu várias vezes as vítimas, que não tinham como se defender. Na agressão ao músico, que foi registrada por câmeras de segurança, Paulo Cezar também atiça o seu cão a atacar Odivaldo e, de acordo com o depoimento da vítima e de testemunhas, profere ofensas racistas.

O agora réu, que atuava como segurança para alguns comércios da região central da cidade, seguirá em prisão preventiva, por determinação do juiz Daniel Ribeiro Surdi e Avelar, responsável pelo caso.

Na decisão, o juiz destaca que a materialidade dos crimes pode ser confirmada especialmente pelo registro das câmeras de segurança, além das outras provas, como os laudos de lesões corporais e depoimentos de testemunhas, produzidas ao longo da investigação do MPPR.

A defesa do réu afirma que só irá se manifestar em juízo, mas que pedirá a absolvição do crime de injúria racial e a alteração da tipificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.