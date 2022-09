Os amantes de kombi de Curitiba e região metropolitana terão um dia especial neste domingo (4). O Dia Nacional da Kombi (comemorado no dia 2 de setembro) será celebrado de uma forma inusitada. Organizadores do evento DNK14 2022 que ocorre no bairro Tatuquara, querem quebrar o recorde mundial de número de pessoas colocadas dentro do folclórico veículo.

Ao longo do dia, 53 pessoas serão chamadas para entrar em uma kombi 1961. O atual recorde registrado no Guinness World Records é de 50 pessoas.

Segundo o presidente do Kombi Clu­­be Curitiba (KCC), Marco Aurélio César Rebuli, as 53 pessoas devem ficar ao mesmo tempo dentro da kombi, por pelo menos um minuto. “Para tudo dar certo, nós temos um croqui de como as pessoas devem se posicionar dentro da kombi. Vamos convocar os kombeiros que estiverem participando lá na hora”, explica Rebuli.

Segundo a programação, a concentração para o início da tentativa de quebra de recorde começa às 13h. Quem é dono do título de mais pessoas dentro de uma Kombi são os ingleses. O recorde é de setembro de 2015. A ideia de tentar quebrar o recorde em Curitiba surgiu como um desafio. “Queríamos algo desafiador. Buscamos pistas na internet de alguma coisa que já tivesse sido feita com as kombis, para tentar fazer algo maior”, conta o presidente à Tribuna.

O DNK14 é realizado desde 2007. Em suas edições, costuma reunir cerca de 2,5 mil pessoas. Além da exposição de kombis, o evento reúne atrações e atividades que proporcionam uma experiência de lazer e entretenimento. Tem comida, bandas ao vivo e entretenimentos variados.

Neste ano, por exemplo, a ONG Instituto SOS 4 Patas estará com uma feirinha de adoção aberta e também arrecadando doações de ração.

Programação

O DNK14 2022 começa às 9h. Para entrar no evento, pessoas com mais de 12 anos devem levar um litro de leite, que será doado para projetos sociais. Ao longo do dia acontecem shows com Augusto Bini e Banda Act Gama Rock. Também haverá sorteios e desfiles.

O encerramento será às 17h30. O local do encontro é na Rua Dílson Luís, 352.

