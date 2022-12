O curitibano Rhaman Hamdar, de 29 anos, junto com seu cachorro da raça golden retriever, Hoi An, passaram por um grande susto no Peru. A Kombi que eles usam na aventura pegou fogo na estrada, nas proximidades da cidade de Cachochacra. A dupla está realizando a viagem desde o dia 19 de agosto, quando saiu de Curitiba com destino à cidade de Piyohureka, na costa Norte da Colômbia, um trajeto de mais de 10 mil quilômetros. Toda a aventura está sendo retretada no perfil deles no Instagram, o @jornadagolden.

A situação foi relatada no instagram, onde Rhaman e Hoi An mostram as aventuras e imagens da longa e belíssima viagem. O próprio incêndio foi mostrado nas redes sociais e preocupou os seguidores. Segundo Rhaman, não foi possível ainda descobrir o motivo que provocou o incêndio. Assista:

“Agradeço todas as mensagens que recebemos e prefiro acreditar que foi um livramento, pois acredito que Deus tem planos melhor para os próximos dias. Eu abasteci e seguimos viagem, e cinco minutos depois, a Kombi pegou fogo. Não sei o que ocorreu. A primeira reação foi sair com Hoi An”, disse o empresário que é dono de uma hamburgueria em Curitiba.

Incêndio na Kombi compromete a viagem

Com o incêndio na Kombi, Rhaman ainda não sabe se irá seguir com o objetivo de chegar no norte da Colômbia. “Tenho duas opções agora, pegamos um guincho para tentar arrumar a Kombi ou não. Depende o custo e o tempo que vai demorar para tomar a decisão se sigo a viagem ou retorno ao Brasil. O guincho para o Acre tem o custo de R$ 10 mil, e ter que pensar racionalmente. Conto com a ajuda de todos que estão mandando boas energias. Estamos bem”, completou o rapaz de 29 anos.

Curitibano Rhaman Hamdar, de 29 anos, junto com seu cachorro da raça golden retriever, Hoi An. Foto: Reprodução/Instagram.

