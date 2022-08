A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba declarou a transmissão comunitária do vírus da monkeypox no município, conhecida popularmente por varíola dos macacos. O LANAC – Laboratório de Análises Clínicas está realizando o teste para confirmar a doença. Ele é realizado por RT-PCR, com coleta de material da lesão suspeita, e o resultado é apresentado em até cinco dias.

Doença viral, a varíola do macaco é transmitida principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas. Geralmente, a infecção apresenta erupções primeiro no rosto, e depois se espalham em outras partes do corpo.

Segundo o especialista em bacteriologia do LANAC, Marcos Kozlowski, qualquer caso suspeito da doença deve ser isolado e confirmado. “Além das erupções, os contaminados podem apresentar febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, calafrios e fadiga”, afirma.

O teste pode ser realizado na sede central do LANAC, na Rua Itupava, 998, de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, 7h às 13h, no valor de R$1.100.