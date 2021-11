A manhã desta quarta-feira (3) foi agitada na Escola Municipal Dr. Manoel Costacurta, no bairro do Atuba, em Colombo (PR). Dois indivíduos, um deles armado, invadiram o colégio e deram voz de assalto, com o objetivo de roubar aparelhos celulares e eletrônicos do local. Ao encontrarem o secretário da escola, fizeram dois disparos nas pernas do colaborador, que foi levado ao hospital e não corre risco de morte.

Segundo o policial militar Batista, do 22º batalhão, que atendeu a ocorrência, o caso está sendo investigado, mas a polícia estima que tenham sido levados três aparelhos de celular. “A equipe chegou rápido, estava nos arredores. A princípio, levaram três celulares, mas a equipe está averiguando. Quando chegamos, eles tinham deixado o local há dois ou três minutos”, relata.

A vítima baleada foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros no local. De acordo com o médico Marcelo Sech, que fez o atendimento, as duas coxas do secretário foram atingidas. “Quando chegamos, já estava sendo realizado o atendimento pelos socorristas, a área isolada pela polícia, e a vítima estava tranquila, conversando, claro, com desconforto e dor no local do ferimento, mas estável”, explicou o médico.

“Meu Deus, a gente não espera estar trabalhando e, de repente, acontecer uma coisa dessas. [No momento do disparo] eu corri pra dentro para evitar que as crianças estivessem ali. O ônibus tinha acabado de chegar com os alunos”, desabafa Kelly, funcionária da escola.

