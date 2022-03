Você já usou ou ouviu alguém dizendo a expressão “Lagartear“? Do tipo: “Vou dar uma lagarteada no sol”? Então, a palavra tem até definição no dicionário Michaelis: “Pôr-se ao sol, como o lagarto, para aquecer-se”. Eis que nesta quinta-feira (03) pela manhã o bonitão aí da foto e do vídeo abaixo resolveu aparecer para aproveitar os últimos dias de Verão na praia de Caiobá, em Matinhos, no Litoral do Paraná.

O lagarto é da espécie Teiú e pode atingir até 2 metros de comprimento. esse da imagem tem pouco mais que a metade disso. Tem hábitos diurnos e no calor costuma aparecer com mais frequência em ambientes comuns Se alimenta de vegetais, animais menores e até restos de comida, o que justifica seu aparecimento em áreas urbanas.