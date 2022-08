Moradores da Rua Governador Moisés Lupion, no bairro Jardim Pioneiro, em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba, estão indignados com o a grande quantidade de lama em que a via se transformou nas últimas três semanas. O motivo são as obras de pavimentação que começaram e estão gerando transtorno em dias de chuva. Segundo moradores, a lama é tanta que tem gente preferindo não voltar para casa, com medo de ficar ilhado.

Nesta semana, por causa da chuva, cozinheira Marcia Elisabete Bester de Souza, 49 anos, contou que sua filha caiu no meio do barro ao tentar subir a ladeira com o lamaçal. “Ela tentou sair a pé. De carro, se descer até aqui, não sobe mais. Na terça-feira (16), preferimos nem voltar para casa. Ficamos na casa de amigos, esperando a chuva passar. Minha filha nem está vindo aqui”, reclama a cozinheira, moradora do local há 14 anos.

De acordo com ela, a rua sempre foi de terra, mas nunca tinha ficado desse jeito. “A gente entende as obras, mas a empresa não pode vir aqui trabalhar, por manilhas, e deixar do jeito que está, sem alternativa para os moradores. Pedimos um cascalho, pelo menos, mas nem falando com a prefeitura deram jeito”, diz.

Obras provocaram lama

Um vídeo enviado por outra moradora mostra o transtorno das obras. As imagens foram gravadas pela vizinha Jaice Duarte, 31 anos, que trabalha com turismo em Campo Magro. Ela narra uma caminhada pela rua e destaca o direito de ir e vir, pedindo uma explicação para a prefeitura.

“Ó a situação. Está impossível sair na rua. Penso que transtorno de obra é normal […], mas não conseguir tirar criança de casa para levar no médico, na terapia, meu filho faz terapia. A senhora, aqui, não foi fazer hemodiálise […]. Eu acho que o direito de ir e vir ainda é nosso”, reclama a Joice Duarte no vídeo. Para a Tribuna, a vizinha contou que o filho é autista e, para ela, “é um desrespeito que uma obra deixe a família na dúvida se vai poder ou não sair de casa”.

A grande quantidade de lama na rua causa transtorno para os moradores. Foto: colaboração.

As vizinhas dizem que o transtorno já dura três semanas na Governador Moisés Lupion. Elas ressaltam que compreendem o benefício que a pavimentação trará. Também dizem saber que é normal obras gerarem transtorno, mas, por outro lado, dizem que gostariam que a prefeitura espalhasse cascalho em um trecho da rua, para que ela não fique do jeito que está.

“Conversei até com os trabalhadores. A gente se propõe até a espalhar nós mesmas essas pedras. É só eles descarregarem um tanto aqui. Estamos indignados. A rua está parecendo um tobogã de lama”, lamenta a Jaice Duarte.

Vai resolver toda a lama, prefeitura?

Procurada, a prefeitura de Campo Magro informou que a obra está em execução, foi feito todo manilhamento e começou a chover. A prefeitura diz aguardar o fim da chuva para que o barro possa ser raspado, para a aplicação da pedra graduada base e sub-base. A previsão, segundo a prefeitura, é de que o serviço seja retomado nesta sexta-feira (19).

A prefeitura também explicou que o serviço não continuou com as chuvas por causa do declive acentuado da rua. Segundo a administração, a máquina de operação não consegue chegar até o fim do declive para depois retornar.

