A exposição fotográfica PF em ação no Paraná será recebida pelo Museu Oscar Niemeyer (MON) durante a segunda quinzena de setembro. Após estrear no mês de julho no espaço cultural do Aeroporto Internacional Afonso Pena, o acervo ficará exposto no salão de eventos do MON entre os dias 15 de setembro e 3 de outubro de 2021.

A exposição conta com quarenta imagens que ilustram as ações da Polícia Federal pelo estado, evidenciando as multifuncionalidades e a variedade das atividades policiais.

O evento é gratuito e aberto ao público, tendo como objetivo apresentar a atuação da PF por todo o Paraná e as ações de combate e descapitalização financeira do crime organizado.

Além das fotografias, também ficará exposta a Lamborghini Gallardo caracterizada como viatura da Polícia Federal. Avaliado em cerca de R$ 800 mil, o veículo foi apreendido em uma ação policial no início de julho em Curitiba. Com a autorização da Justiça Federal, o esportivo de luxo foi plotado para ser utilizado em exposições, eventos e ações pedagógicas de repressão ao crime organizado.

Também serão realizadas apresentações das atividades da Polícia Federal aos sábados e domingos, das 14h às 16h, no Parcão do MON, com demonstração de exercícios táticos, dos cães farejadores da instituição, exibição de material técnico e operacional, bem como a exposição de viaturas operacionais.

Serviço

Exposição fotográfica PF em Ação no Paraná

Evento gratuito

Local: Salão de Eventos do Museu Oscar Niemeyer (MON) | Rua Marechal Hermes, 999 – Curitiba/PR

Visitação: A partir de 15 de setembro, de terça-feira a domingo, das 12h às 18h

