O laboratório paranaense LANAC chega aos 31 anos de atuação com 850 mil exames realizados por mês. Responsável pela demanda de 12 hospitais do Estado, o LANAC tem 63 unidades de coleta.

“Concentramos nosso crescimento no Paraná para oferecer um atendimento mais próximo e exclusivo. Assim, ficamos perto dos clientes para tirar dúvidas e atender qualquer demanda médica”, afirma o sócio-diretor da empresa, Marcos Kozlowski, que tem como sócias as bioquímicas Talita e Elisete Sabedotti.

Os pontos de coleta estão em diferentes bairros de Curitiba, além da Região Metropolitana, Litoral do Paraná, Ponta Grossa e Rio Branco do Sul.

Hoje, o laboratório é responsável também pelo atendimento ambulatorial, hospitalar e pronto atendimento de 12 hospitais: Hospital das Nações, Hospital Pilar, Instituto de Neurologia de Curitiba – Hospital INC, Hospital do Rocio, Hospital Vita Curitiba, Hospital Vita Batel, Santa Casa de Curitiba, Hospital da Cruz Vermelha Curitiba, Hospital da Mulher e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, Hospital Marcelino Champagnat, Hospital Universitário Cajuru e Hospital Paranaguá.

No ano passado, o laboratório paranaense LANAC investiu R$3 milhões para a aquisição do primeiro equipamento Maldi Biotyper Sirius na América Latina. Instalado na sede central, ele é capaz de identificar bactérias e fungos causadores de infecções em 20 segundos, com 95% de assertividade. Antes, esse prazo era de 24 a 72h, com assertividade de 75%.

Há dois anos, adquiriu o Cobas E 801, equipamento capaz de duplicar a capacidade de testes de imunologia sem aumentar a necessidade de espaço físico. Fabricado pela Roche e aprovado pela ANVISA, o equipamento realiza mais de 1.200 exames por hora, entre eles os testes sorológicos da COVID-19, exames de doenças infecciosas e hormônios.

“O equipamento permitiu atender a grande demanda da pandemia, sem diminuir o quadro de colaboradores”, afirma Kozlowski. Hoje, o LANAC emprega mais de 650 colaboradores e tem expectativa de crescer 5% até o final do ano.