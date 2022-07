Tá com fome animal e com uma turma em casa, e sem muita grana para investir no lanche da noite? Você pode ter certeza que não está sozinho no drama que muitos brasileiros têm enfrentado para ter um momento de diversão. A boa notícia que Curitiba tem boas opções para comer bem, dividir a grana com a galera sem ficar com vontade de repetir, pois só os “brutos” aguentam a refeição por completo.

Vamos dar início a orgia gastronômica com a pizza, a queridona das noites. A maior delas na capital paranaense é da Pizza Viking, na Vila Guaíra, com 85 cm de diâmetro que serve em média 12 pessoas, mas que pode chegar a 15 dependendo da fome dos glutões.

Tudo é feito de forma artesanal, com ingredientes frescos. E vai bastante coisa. Em uma pizza, chega a usar um quilo de queijo, sendo que em cada sabor vai 500 gramas de ingredientes. O pedido precisa ser feito com antecedência, e somente nas sextas e sábados.

Pizzaria Viking. Foto: reprodução / Facebook.

Outra boa pedida não é assim tão grande, mas é diferente. Na Pizzaria Dom Bertolin, no bairro Rebouças, pode-se dizer que é o espaço mais democrático em pizzarias na cidade, pois existe a opção de pedir oito fatias uma diferente da outra. Acabou a história de levar para casa um pedaço que talvez não agrade a todos da mesa. “Somos muito criteriosos e queremos levar algo novo. Não chegamos aqui de uma hora para outra. Suamos muito para quem sabe um dia expandirmos para um espaço maior e com mais funcionários. O nosso lema é dedicação a cada pedaço”, disse Patrícia Medeiros Bertolin, responsável por fazer a compra dos produtos e ainda atuar como relações públicas nas redes sociais.

X-Lombada, o sanduiche de 5 kg

X-lombada. Foto: reprodução / Facebook.

O desafio de comer o X-Lombada, o sanduiche que tem mais de 5 quilos com 11 mil calorias atrai curitibanos e turistas para o bairro do Pilarzinho na Lanchonete da Lombada. O responsável pela iguaria é o simpático Carivaldo, que diante da clientela ávida por sanduiches, criou o X-Lombada que tem como ingredientes: seis hambúrgueres, seis ovos, seis salsichas, frango, bacon, calabresa, cheddar, catupiry, tomate e alface, ou seja, é o primo gigante do X-Tudo.

O X-Lombada custa R$ 90 e serve até oito pessoas.

“Orelha de Elefante”

Foto: Letícia Akemi / arquivo Gazeta do Povo.

De pastelaria boa, Curitiba está bem servida. Aliás, uma em especial vence a concorrência pelo tamanho de pastel. A Pastelaria Juvevê, da dupla carismática Ricardo e Massako, utiliza mais de 150 opções de pastel, tendo a possibilidade de unir os sabores e transformando o salgado em uma espécie de “orelha de elefante”. É um pastel especial com muito, eu escrevi muito recheio, e zero chance de ter um espaço para o vento.

Cachorro quente com oito vinas

Foto: reprodução / Facebook.

Em uma das avenidas principais de Santa Felicidade, o frango e a polenta perdem espaço na noite. Aberto no final de 2015, o Rock’n Dog ficou famoso nacionalmente por seu cachorro-quente de 60 centímetros, o que equivale a cinco cachorros-quentes de tamanho normal. O cachorro-quente pesa 1,5 kg aproximadamente e pode servir até seis pessoas

O sanduíche pode levar de seis a oito salsichas, dependendo do sabor pedido, sendo que todos os cachorros-quentes levam maionese, salsicha, tomate, milho, catupiry ou cheddar e batata palha. Os que levam outras carnes, como bacon, calabresa, frango, pernil ou carne moída, levam ainda cebola na chapa.

Brigadeiro Gigante

Foto: reprodução / Facebook.

Por fim, uma sobremesa que é a cara do Brasil. Na Império do Brigadeiro, é possível encontrar os brigadeiros gigantes de 500g ou 1kg. A ideia surgiu quando os clientes pediram para a confeiteira curitibana Camila Esteves Domingues aumentar a massa do tamanho do doce. “Os clientes já conheciam o brigadeiro padrão e começaram uma campanha para que eu aumentasse um pouco o tamanho original”, afirma.

Mal imaginava a fiel clientela que a ideia daria tão certo, que logo mais um dos itens favoritos do cardápio da loja também entraria para a onda do “tamanho família”.

Serviço

Pizza Vikings

Rua Bahia, 371,Vila Guaíra, Curitiba

Funcionamento: sextas e sábados

Telefone: (41) 99923-5908

Pizzaria Dom Bertolin

Endereço: Rua. Chile, 1883 – Rebouças, Curitiba

Funcionamento: Terça à Domingo das 18h30 até às 00:00h (apenas no último domingo do mês que não abre). Telefone: (41) 3779-0777 / 98840-1323

X-Lombada

Rua Gardênio Scorzato, 1730 – Pilarzinho,

Telefones: 33389515/ 991279582

Pastelaria Juvevê

Avenida Joao Gualberto, 1817, Juvevê

Funcionamento: segunda à sábado

Telefone: 3253-0838

Rock’n Dog

R. Francisco Manfron, 175

Telefone: (41) 99567-1584

Império do Brigadeiro

Rua Mandirituba, 1064, Sitio Cercado, e também Rua Monsenhor Manuel Vicente 281, Água Verde

Telefone (41) 98874-5925