O Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, de Curitiba, realiza uma uma rifa online para celebrar o Dia dos Namorados e ajudar a arrecadar recursos financeiros para a instituição. O lar é mantido pela entidade Socorro aos Necessitados, também da capital. Cerca de 100 idosos vivem no lar e, ao todo, fazem cinco refeições por dia, além de contar com medicamentos e itens de higiene.

A Ação Entre Amigos será um sorteio realizado online e todo o recurso arrecadado com a venda dos cupons será destinado para dar continuidade ao trabalho da Socorro aos Necessitados. O sorteio acontece no dia 10 de junho, às 19h, pelo canal do YouTube @SocorroaosNecessitados.

LEIA TAMBÉM:

>> Paciente de 101 anos com simpatia nota mil emociona Hospital do Idoso de Curitiba

>> Procuradoria da Mulher e torcidas organizadas se unem para arrecadar absorventes

Segundo a organização, cada cupom custa R$ 10,00 e dá o direito a concorrer aos seguintes prêmios:

1º Prêmio: TV Philco 43″

2º Prêmio: Churrasqueira elétrica Cotherm

3º Prêmio: Liquidificador Mondial

4º Prêmio: Chaleira elétrica Cadence

5º Prêmio: Faqueiro Swiss Home

6º Prêmio: Sanduicheira Britânia

7º Prêmio: Batedeira Mondial

8º Prêmio: Ferro a vapor Black Decker

9º Prêmio: Chaleira Longfei Trade

10º Prêmio: Faqueiro Swiss Home

Para comprar e colaborar é preciso entrar em contato com a instituição pelo telefone (41) 3266-3813 ou pelo WhatsApp (41) 98898-2384.

Sobre a entidade

A Socorro aos Necessitados é uma instituição filantrópica sem fins econômicos que atua desde 1921 em todo o Paraná. É considerada uma das primeiras instituições assistenciais no Brasil a prestar atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A equipe de colaboradores é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeuta, nutricionistas, assistentes sociais, farmacêuticos entre outras especialidades.

Estreias Stranger Things 4 mais filmes e séries chegam nesta semana; confira! Além da Ilusão Matias conta que é pai da filha de Heloisa Pantanal Trindade impede Juma de matar Levi Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Top Gun: Maverick”