A Socorro aos Necessitados, associação filantrópica que mantém o Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, em Curitiba, busca voluntários que possam dedicar algumas horas de seu tempo para auxiliar em atividades de manutenção e organização.

No momento, a entidade precisa de pessoas para colaborar especialmente no setor de doações e bazar, fazendo o atendimento ao público e a triagem dos produtos doados; e também para a manutenção de jardinagem, colaborando para a organização e limpeza dos canteiros do local, que tem um total de 40 mil m² de área – e 6 mil m² de área construída. Os serviços voluntários podem ser executado em dois horários: pela manhã, das 8h30 às 12h; e à tarde, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Quem quiser colaborar pode agendar um horário para cadastramento pelos contatos (41) 3266-3813 ou 98821-0453 (whatsapp).

Outras formas de contribuir

Além do voluntariado, existem diversas outras formas de contribuir para a manutenção do trabalho da Socorro aos Necessitados.

A entidade tem um bazar em que comercializa roupas e acessórios, utilidades domésticas, brinquedos, eletrônicos, entre outros produtos doados para a instituição. A compra desses itens pode ser feita também pela internet, no site do bazar.

Também existem várias formas de doar qualquer valor em dinheiro. Uma delas é a contribuição por meio da fatura de energia elétrica da Copel, em que o interessado preenche um formulário e escolhe um valor e quantidades de parcelas, que passa a ser acrescentado na fatura.

Também é possível fazer doações de qualquer valor de forma online, através do PagSeguro, gerando um boleto ou através do cartão de crédito. O Lar dos Idosos recebe contribuições também via transferências bancárias ou pix.

Você pode também dse tornar um amigo associado, fazendo contribuições mensais, semestrais ou anuais por meio de carnê bancário. Mais informações podem ser obtidas no setor financeiro da instituição, pelo telefone (41) 3266-3813.

Doações em geral

O Lar dos Idosos também recebe doações de tampinhas de plástico rígido em geral como refrigerante, água, sabão líquido, amaciante, shampoo, condicionador, álcool, margarina, temperos, entre outros, no programa chamado Tampinha dos Velhos Guris.

Roupas, calçados, livros, brinquedos, alimentos, produtos de higiene e limpeza, tanto para uso dos moradores, quanto para comercialização no bazar, também podem ser doados diretamente na sede do Lar dos Idosos, na Rua Konrad Adenauer, 576, Tarumã, Curitiba, todos os dias das 8h às 18h.

Mais informações no site www.socorroaosnecessitados.org.br/site/ajuda