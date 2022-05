A Socorro aos Necessitados, que mantém o Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, pede a ajuda da população e de empresas parceiras. Nos últimos meses, as doações diminuíram e a entidade está precisando principalmente de alimentos para os cerca de 100 idosos que moram no lar.

Ao todo, são 5 refeições servidas por dia (café da manhã, almoço, café da tarde, janta e ceia), com um consumo mensal de 240 kg de arroz, 480 kg de farinha e 1.680 litros de leite, além de outros itens. A comunidade pode ajudar contribuindo com:

Alimentos de maior necessidade: arroz, farinha, leite integral, açúcar, pó de café, óleo;

Fraldas geriátricas G e lenços umedecidos;

Produtos de higiene pessoal (shampoo, hidratante, desodorantes spray ou aerossol);

Produtos de limpeza – destinados para o uso na casa;

Ainda, a doação pode ser feita via pix com a chave CNPJ 76.614.379/0001-91.

Doar é se despir do ego, é não fazer por si, mas com o único objetivo de promover uma melhora para o outro. Que a caridade seja parte presente em nossas vidas!

As doações físicas podem ser entregues todos os dias da semana, das 8h às 18h, na Rua Konrad Adenauer, 576 – Tarumã. Mais informações: (41) 98898-2384 (WhatsApp).

A entidade também aceita doações para o bazar físico e online (www.bazarsocorro.org.br), onde são vendidos itens novos e usados de Cama e Banho, Cozinha, Decoração, Moda Masculina, Feminina e Infantil. “Estes materiais passam por uma triagem, onde a prioridade são os idosos. Caso os itens não sejam usados na instituição, vão para a venda no Bazar da Socorro aos Necessitados”, explica Lidia Hanke Santos, coordenadora do Voluntariado.

A Socorro aos Necessitados é uma instituição filantrópica sem fins econômicos que atua desde 1921 em todo o Paraná. É considerada uma das primeiras instituições assistenciais no Brasil a prestar atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A equipe de colaboradores é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeuta, nutricionistas, assistentes sociais, farmacêuticos entre outras especialidades. A missão da instituição é garantir o exercício dos direitos humanos e oferecer qualidade de vida, proteção, dignidade e respeito às pessoas sob sua responsabilidade.