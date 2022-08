O laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba concluiu que a causa da morte de Phelipe Francisco Lourenço foi afogamento. No documento também aponta lesão no joelho direito e escoriações na mão esquerda. Apesar do laudo, não se tem a confirmação se a queda do jovem do penhasco na Ópera de Arame teria sido provocada por alguém ou se foi um acidente.

Phelipe Francisco Lourenço foi encontrado desacordado no lago da Ópera de Arame durante a madrugada de domingo (14), após participar da festa universitária Muvuca, na Pedreira Paulo Leminski. Phelipe chegou a ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

A Polícia Civil realizou na quarta-feira (17) uma reconstituição dos últimos passos de Phelipe Lourenço para entender o que ocorreu momentos antes da queda do jovem em um penhasco de 25 metros de altura, Em imagens divulgadas na segunda-feira (15), o estudante de engenharia mecânica aparece pulando o muro e entrando na Pedreira novamente, onde caminha cambaleando e sofre quedas. Ele segue caminhando até um beco escuro, em direção ao lago que fica no complexo, onde foi depois encontrado desacordado.

Segundo a delegada Tathiana Guzella, foi constatado que a vítima caminha quase sempre sozinha e se direciona para a parte do lago da Pedreira. “Na última imagem mostra ele indo sozinho onde tem uma tirolesa, um penhasco. A foto que o socorrista fez, sinaliza que ele estava vivo quando foi atendido”, disse Guzella. Phelipe morreu a caminho da UPA Boa Vista.