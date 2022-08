O resultado de um laudo toxicológico divulgado nesta quarta-feira (24) aponta ingestão de bebida alcoólica do jovem Phelipe Francisco Lourenço, que morreu após uma festa na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. O laudo toxicológico revela que o jovem tinha 18,5 decigramas por litro de álcool no sangue, o que indica, segundo a Polícia Civil, alto consumo de bebidas alcoólicas.

O mesmo exame não aponta ingestão de drogas ilícitas. As informações são do portal de notícias G1. O corpo do jovem foi encontrado no último dia 13 em um lago da Ópera de Arame, que fica ao lado da pedreira. A investigação sobre a morte ainda não foi concluída.