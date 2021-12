A Polícia Militar do Paraná promove o terceiro leilão de veículos neste ano. Serão ofertados 324 veículos das regiões Norte, Noroeste, Capital e Região Metropolitana de Curitiba. Os automóveis que fizeram parte da frota de viaturas e agora podem ser convertidos para uso comum. O leilão será entre os dias 15 e 17 de dezembro, exclusivamente online. O cadastro dos interessados deve ser feito pelo site do responsável pelo leilão.

A tratativa faz parte de um esforço da Secretaria da Segurança Pública, em conjunto com a Diretoria de Apoio Logístico (DAL) da Polícia Militar do Paraná, para vender veículos que se tornaram obsoletos para a atividade operacional, mas ainda em condições de circulação para uso cotidiano.

O leilão ocorrerá exclusivamente pela Internet, por meio da transmissão online no site da empresa que fará o certame. Conforme consta no edital, todos os lotes serão leiloados na condição em que se encontram, ficando a cargo do arrematante a retirada do veículo do pátio após a aquisição, bem como a regularização de pendências administrativas e tributárias que houver.

Os 324 veículos serão leiloados em três dias (15, 16 e 17 de dezembro), e se encontram nas unidades da Polícia Militar dos municípios de Curitiba, Colombo, Piraquara, São José dos Pinhais, Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa e Guarapuava. São motocicletas, carros sedan, hatch, caminhonetes, vans e micro-ônibus.

O arremate vencedor será o maior lance oferecido por veículo. O arrematante deverá fazer o pagamento à vista, por meio de depósito identificado em dinheiro ou transferência bancária eletrônica (TED) na conta bancária que consta no edital do certame, e enviar os comprovantes ao leiloeiro no prazo máximo de um dia útil.

Como participar do leilão?

Podem participar pessoas jurídicas e físicas, com o CPF regular. Os interessados precisam fazer um cadastro no site do leiloeiro até uma hora antes da sessão pública do leilão, fornecendo os documentos e comprovantes solicitados, para depois efetivar os lances aos lotes desejados.

