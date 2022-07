A Polícia Militar do Paraná (PMpr) vai leiloar, de forma online, 454 veículos que são considerados inservíveis para o trabalho nas ruas, mas que ainda podem circular entre os “civis”. São carros, caminhonetes, caminhões e até motos que eram utilizadas pela corporação, mas que agora poderão ser compradas por quem der o maior lance.

Segundo o edital, disponível neste link, os leilão acontece entre os dias 2, 3 e 4 de agosto e os lances iniciais variam entre R$ 489 (um Renault Logan 2009) até R$ 56 mil (FORD/ CARGO 2422 E). O leilão será realizado pelo Klöckner Leilões, através deste link.

Entre os destaques estão ainda uma Nissan Frontier 4×4 a partir de R$ 14,9 mil, Volkswagen Parati a partir de R$ 7 mil, ou quem sabe uma Volkswagen Amarok 2012 a partir de R$ 23 mil. Veja aqui todos os veículos disponíveis no leilão.

Tem como visitar os veículos?

Os bens veículos previstos no leilão poderão ser visitados até o dia 29 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h30, nos pátios disponíveis no edital. Os pátios ficam em Curitiba, Araucária, Ponta Grossa, Guarapuava, São José dos Pinhais, Colombo, e várias outras cidades.

Quem pode participar?

Poderão dar lances pessoas físicas absolutamente capazes para os atos da vida civil, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, e pessoas jurídicas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, desde que não estejam cumprindo qualquer uma das sanções administrativas previstas no art. 150, incisos III, IV e V da Lei Estadual nº 15.608/2007.