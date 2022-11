A Portos do Paraná promove nesta sexta-feira, 11 de novembro, um leilão para a venda de 30 veículos que não são mais utilizados pela empresa pública. São caminhões, picapes, automóveis, empilhadeiras, pás carregadeiras e outros itens que podem ser arrematados por qualquer interessado. Todos os bens estão com a documentação em dia e aptos a rodar nas ruas ou usados no trabalho pesado.

Os lances estão abertos desde o dia 21 de outubro, pelo site https://www.kleiloes.com.br. No dia 11, a partir das 10 horas, durante o pregão online, os lances serão finalizados. Ou seja, levará o bem quem oferecer a melhor oferta acima do lance inicial (enviado anteriormente pelo site do leiloeiro). Os itens que não tiverem oferta serão vendidos pelos melhores lances oferecidos no pregão online.

Foto: Divulgação/Portos do Paraná

De acordo com o assessor da Diretoria Administrativa e Financeira, Gustavo Fanha, a Portos do Paraná fez a renovação da frota através de contratos de locação e, por isso, disponibilizou os modelos antigos para o leilão. “A maioria dos veículos estava rodando, em operação, em pleno funcionamento”, destaca.

Entre as opções, estão caminhões Ford Cargo 13/17 3 eixos, automóveis Renault Sandero 1.6, além de empilhadeiras e pá carregadeiras. “Temos também um caminhão Volvo, um semirreboque e uma ambulância disponíveis para os interessados em geral”, aponta Fanha.

Foto: Divulgação/Portos do Paraná

Para participar

Qualquer pessoa pode participar do leilão, com exceção dos empregados da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. Ao se inscrever no site do leiloeiro (kleiloes.com.br) o interessado deve seguir todas as orientações e oferecer os lances.

Através do endereço eletrônico do leiloeiro é possível saber o lance mínimo, visualizar os veículos e marcar uma visita para ver de perto o estado dos bens oferecidos.

Mais informações podem ser obtidas na página do edital de leilões da Portos do Paraná, na Coordenadoria de Patrimônio e Seguros pelo telefone 41 3420 1371 ou, ainda, no site do leilão.