Com lances a partir de R$ 200, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná realiza um leilão on-line de veículos, entre carros e motos recuperáveis e que podem voltar a circular, além de sucata com motor aproveitável e sucata aproveitável com motor inservível. Os veículos estão em municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Araucária, Colombo, Mandirituba) e também em Paranaguá, no Litoral. O leilão ocorre no dia 16 de setembro. Para participar, é necessário realizar um cadastro prévio no site da Kronberg Leilões. Os lances já podem ser feitos.

Entre os 140 automóveis ofertados, 69 estão bem conservados, podendo circular em via pública após o pagamento das respectivas taxas e revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito. O restante dos veículos é considerado sucata (aqueles que estão impedidos de circulação em vias públicas e se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças), e poderão ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas cadastradas no Detran.

Oportunidades do Leilão da PRF

Veículos em circulação

VW/SPACEFOX GII – 2011 – Lances a partir de R$ 6,5 mil

VW/VOYAGE 1.0 – 2009 – Lances a partir de R4 5 mil

VW/GOL 1.0 – 2010 – Lances a partir de R$ 4,6 mil

VW GOLF GL – 1995 – Lances a partir de R$ 2,1 mil

GM AGILE LTZ – 2009 – Lances a partir de R$ 4,5 mil

I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6 – 2010 – Lances a partir de R$ 5,4 mil

GM/CELTA – 2002 – Lances a partir de R$ 1,5 mil

FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX – 2008 – Lances a partir de R$ 3,2 mil

FIAT/UNO MILLE WAY ECON – 2009 – Lances a partir de R$ 1,8 mil

CAMINHÃO M.BENZ/ATRON 1635 S – 2012 – Lances a partir de R$ 40 mil

Sucata aproveitável

Fiat Palio ano 2000 – Lances a partir de R$ 250

Hyundai / HB20 ano 2021 – Lances a partir de R$ 800,00

Fiat Uno ano 2014 – Lances a partir de R$ 800

Volkswagen SpaceFox 2007 – Lances a partir de R$ 1,8 mil

Chevrolet Ômega GLS ano 1993 – Lances a partir de R$ 300

Dá pra visitar os veículos?

As visitas podem ser feitas nos seguintes endereços:

Colombo – BR 116, Km 12,5, n° 4925 – Bairro Jd. dos Palmares – CEP: 83412-000

Araucária – Rodovia do Xisto, 5834 – Km 151 (Esquina Rua Estanislau Lesniowski) – Bairro Estação – CEP: 83705-177 – Telefone: (41) 3031- 1838/.

Quatro Barras – Rodovia BR 116, nº 33 – Bairro Itapira. CEP 83420-000. Telefone: (41) 99270-5249 .

Mandirituba – Rodovia BR 116, Km 135,5, s/no – Rio Maurício. CEP 83800-000. Telefone: (41) 3888-7332 .

Paranaguá – Rua Levi Gonçalves, no 178 – Vila Garcia. CEP 83218-130.

Telefone: (41) 99998-6760 .

Piraquara – Rua Atílio Pedão, no 1.700 – CEP 83310-430.

Mais informações pelo telefone: (41) 99256-4546

Sobre o Leiloeiro

