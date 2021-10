A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai realizar no sábado (23), leilão online com mais de 100 veículos. Os automóveis estão há mais de 60 dias nos pátios de unidades da PRF nas regiões de Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná, e em Pato Branco, no sudoeste do estado. Os veículos estão aptos a voltar a circular após pagamentos de taxas, com lances mínimos variam de R$ 300 a R$ 7 mil

Um dos exemplos está parado do posto de Foz do Iguaçu. Um veículo PEUGEOT/206 14 PRESEN FX 2008 está no lote 41. O lance mínimo está em R$ 1100.

Outro modelo que chama a atenção está em Pato Branco – um CITROEN/XSARA PICASSO GX prata 2001 com lance mínimo de R$ 2 mil ( lote 151).

Ah, para o torcedor do Grêmio, tem uma relíquia. Um GOL SPECIAL com capô do Tricolor Gaúcho vai fazer sucesso e está sendo comercializado a R$ 1800 (lote 136) . Os valores disponibilidades são desta terça-feira (19), no começo da tarde.

No total, são 109 veículos conservados que podem voltar a circular após terem as taxas regularizadas. Caso tenha interesse, entre no site do leiloeiro e faça a busca por PRF.

