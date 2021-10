Vai até sábado (2) o prazo para o quinto leilão “on-line” de veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal do Paraná. São 330 veículos disponíveis para lances, sendo 129 que podem retornar a circular em via pública, após o pagamento das respectivas taxas e revisão técnica, e 201 considerados como sucata (esses se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças). Os lances mínimos estão entre R$ 100 e 90 mil e podem ser feitos por pessoas físicas ou jurídicas.

LEIA TAMBÉM:

>> Bêbado, empresário capota carro em Curitiba, sai correndo de incêndio e ainda agride equipe do Siate

>> Curitiba retira 38 lombadas eletrônicas das ruas da cidade; veja o que vai acontecer!

Segundo a PRF, o lote mais caro do leilão é um caminhão Scania G 420 A6X4, ano 2011, com lance mínimo de R$ 90.000,00. Também há um caminhão VW 24.220 Euro3 Worker, ano 2007, com lance mínimo de R$ 40.000,00. Todos esses veículos são conservados, isto é, após sua regularização, podem voltar a circular.

A sessão pública está sendo realizada desde 25 de setembro e vai até sábado (02), exclusivamente no site autorizado para o leilão.

Os veículos poderão ser examinados visualmente nos locais onde se encontram, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Conforme o artigo 328 do Código de Trânsito, o veículo recolhido que não vier a ser reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de dois meses pode ser avaliado e levado a leilão.

Locais

Ponta Grossa (PR)

Pátio Auto Socorro Carvalho: BR 376 Km 495, Bairro Colônia Dona Luíza, telefone (42) 99165-6929.

Pátio Lionel Arruda: BR 373 – Km 183, Bairro Chapada, telefone (42) 3311-1150.

Tibagi (PR)

Pátio Posto PRF: BR 376 – Km 412, Bairro Caetano Mendes, telefone (43) 3535-2135.

Irati (PR)

Pátio Posto PRF: BR 277 – Km 245, Bairro Distrito Pinho Baixo, (41) 3535-2134.

Pátio Alice Zanlorenci: BR 277, Km 243, em frente ao Restaurante Maxim’s, telefone (42) 3422-6593.

Guarapuava (PR)

Pátio Posto PRF: BR- 277 – KM319, Bairro: Distrito Guará, telefone (41) 3535-2179.

Pátio Auto Socorro Carvalho: BR277 Km 349, Bairro Jardim d Américas, telefone (42) 3622-2764.

Imbaú (PR)

Pátio Auto Socorro Carvalho: Rua Machado de Assis, SN, Bairro Vila Oliveira, telefone (42) 99165-6929.