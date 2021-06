A Polícia Rodoviária Federal (PRF), fará um leilão com 788 veículos que estão parados nos pátios há mais de 60 dias de algumas cidades da Região Metropolitana de Curitiba. Os lances podem ser feitos pela internet entre 30 de junho e 7 de julho. Entre os destaques um Volkswagen Jetta 2013 por lances a partir de R$ 13 mil, ou uma BMW X5 custando a partir de R$ 8,5 mil.

São 366 veículos com condições plenas de voltar às ruas após revisão técnica e pagamento de taxas. No site do leiloeiro oficial, vale a pena dar uma fuçada para encontrar condições boas de compra com lances mínimos variando entre R$ 100 e R$ 19 mil. Um exemplo é um modelo Volkswagen Jetta cinza 2016 a R$13 mil no lance inicial. Um veículo deste modelo, ano 2016, chega a custar R$ 70 mil no mercado segundo a tabela Fipe.

Outro modelo é Hyundai Santa Fé 2010/2011 inicialmente valendo R$ 4mil. Mais um destaque é uma BMW X5 ano 2001, que está saindo por lances a partir de R$ 8,5 mil. Este veículo na tabela Fipe custa aproximadamente

Vários outros veículos que estão no lote são considerados sucatas, de acordo com o edital. Todos os veículos disponíveis estão nos pátios das unidades operacionais há mais de 60 dias.

>>>Veja o site oficial do Leilão da Polícia Rodoviária Federal