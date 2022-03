Veículos e mercadorias apreendidas são leiloados pela Receita Federal, desde segunda-feira (21). Vários itens estão nas unidades do órgão em Curitiba, Foz do Iguaçu e Maringá, no norte do Paraná. Os interessados podem fazer lances até o dia 28 de março e analisar o edital pelo site do orgão federal.

No total, são 103 lotes disponíveis para o Paraná, sendo 26 em Curitiba, 12 em Maringá e 65 em Foz do Iguaçu. Pessoas físicas e jurídicas podem participar.

Em Curitiba

Na capital paranaense, 24 veículos estão sendo leiloados, com lances mínimos entre R$ 500 e R$ 105 mil. Entre os automóveis que chamam a atenção estão um Renault Sandero 2009 prata com lance inicial de R$ 900; um Meriva 2003 cinza a R$ 9 mil e um Citroën Picasso 2011 a R$ 12 mil.

Além de carros, existem dois lotes em Curitiba com produtos diversos, entre celulares, relógios e eletrônicos. Para visitar e conhecer os itens leiloados em Curitiba, é preciso ir aos endereços abaixo, nos dias 23 e 24 de março.

Citroën Picasso 2011 está entre os itens do leilão. Foto: Divulgação/Receita Federal

Lotes 1 a 6 e 8 a 24

Rua Cruz Machado, 350, São José dos Pinhais, das 10h às 12h e das 14h às 17h

Lote 7

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 3.401, Curitiba, das 14h às 17h

Lotes 25 e 26

Rua Gustavo Rattmann, 121,Curitiba, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h

