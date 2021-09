Com 48 lotes de veículos com condições de uso, a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) está promovendo um leilão com lances iniciais a partir de R$ 500. Os lances já podem ser realizados no site do leiloeiro e o resultado vai ser oficializado na quinta-feira (30).

Alguns dos veículos demonstram estar em bom estado. Um dos exemplos é o um Peugeot 207 HB XS A cinza 2007/2008, com lance atual de R$ 4.000, no lote 1. Outra dica interessante está no lote 9 com um Citroen Picasso 2009 com o atual lance mínimo de R$ 3.800. Para quem deseja uma motocicleta, a sugestão está no lote 34 com uma Honda CBX250 Twister, cor cinza 2007/2008 no lance atual de R$ 3.400. Vale reforçar que esses valores foram visualizados pela Tribuna do Paraná na manhã de quarta-feira (29).

Como arrematar um veículo?

Para participar do leilão é preciso fazer um cadastro na internet e informar os dados pessoais exigidos. Na sequência, o interessado pode fazer uma oferta e o maior valor será considerado o vencedor. O ganhador ainda vai precisar regularizar pendências, como o IPVA e Licenciamento do ano, para que o veículo volte a circular.

Pra ver de perto

Os modelos disponíveis neste leilão podem ser visitados nessa quarta das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, no pátio da Setran, que fica na Rua Alberto Klemtz, 310, no bairro Portão, em Curitiba.

