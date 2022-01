A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (Setran) está com leilões de veículos previstos para o começo de fevereiro. São veículos que ainda podem voltar pra circulação e outras opções de sucatas inservíveis. Os três leilões ocorrerão no dia 2 de fevereiro em três horários diferentes: 09h, 11h e 13h.

O primeiro leilão da Setran, o das 9h, é de automóveis e motocicletas em situação de circulação. Confira abaixo alguns veículos garimpados pela Tribuna neste leilão da Setran em Curitiba:

*Fiat Brava 2001/2002 – Lances a partir de R$ 5,3 mil

*UNO CS IE 1992/1993 – Lances a partir de R$ 1,1 mil

*206 SELECTION 2001/2001 – Lances a partir de R$ 1,2 mil

*CLIO EXP1016VH 2014/2015 – Lances a partir de R$ 7,8 mil

*CLIO CAM 10H3P 2011/2012 – Lances a partir de R$ 3,4 mil

*PALIO SPORTING 1.6 2012/2013 – Lances a partir de R$ 12,1 mil

*PASSAT VAR 2.0T FSI 2007/2008 – Lances a partir de R$ 5,6 mil

*GOL GLI 1.8 1994/1995 – Lances a partir de R$ 1,4 mil

A Setran realiza ainda outro leilão, desta vez com veículos considerados sucata aproveitável e com motor inservível. Veja aqui as opções.

Serviço

Os carros em questão estão disponíveis para visitação entre 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2022, das 09h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h, no pátio localizado à Rua Alberto Klemtz, 310, bairro Portão, em Curitiba/PR.

