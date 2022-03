A Superintendência de Trânsito (Setran) leva a leilão 23 veículos (motos e automóveis) que foram guinchados em operações de trânsito na cidade e que não foram retirados pelos proprietários. O resultado sai na sexta-feira (18).

Os veículos apresentam lances iniciais que vão de R$ 700 a R$ 8 mil. Após os primeiros lances dados previamente no site do leiloeiro, é possível encontrar um Renault Duster 20 D 4X2A na cor prata por R$10,6 mil e uma moto Honda CG 125I Fan ano 2018 na cor preta por R$ 2,6 mil.

As condições de conservação e detalhes de cada modelo ofertado no pregão, que acontece na modalidade eletrônica, podem ser conferidos no site. Os interessados podem inspecionar os modelos disponíveis no pátio da Setran ( Rua Alberto Klemtz, 310, bairro Portão). A visitação é liberada na quarta e na quinta-feira (16 e 17/3), com agendamento prévio.

Avaliação dos modelos no pátio

Por conta das restrições estabelecidas pela pandemia da covid-19 e para controlar melhor o fluxo de pessoas no local, as avaliações presenciais dos veículos leiloados devem ser agendadas pelo telefone (11) 3777-8088. O atendimento é feito das 9h às 12h e das 14h às 17h.

As visitas serão marcadas para o período das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, no pátio da Superintendência de Trânsito (Setran). É obrigatório o uso de máscara de proteção cobrindo adequadamente nariz e boca para a entrada no local. A íntegra do edital do leilão está disponível no site da Setran.

Ainda na sexta-feira (18/3) estarão abertos outros dois leilões, exclusivos para participação de empresas (pessoas jurídicas): um de sucatas aproveitáveis e outro de veículos com motores inservíveis.

Como participar?

Para participar do leilão de veículos em condições de circulação é necessário preencher um cadastro no site do leiloeiro e apresentar a documentação necessária, discriminada na página online. Os lances são feitos na modalidade eletrônica, a partir do preço mínimo estabelecido para cada modelo. Considera-se vencedor quem oferecer o maior valor.

O leilão é a última etapa do serviço de remoção de veículos que foram apreendidos ou removidos em fiscalizações de trânsito pela cidade. Caso o veículo removido da via pública por apresentar irregularidades não seja retirado do pátio da Setran pelo proprietário no período de 60 dias, ele pode ir a leilão. O prazo é definido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Pós-leilão

Em até dez dias úteis após o certame, o leiloeiro faz as notificações que originarão as baixas ou desvinculos de débitos de veículos, inclusive por medidas judiciais e administrativas.

Ao arrematante caberá o direito de petição junto aos mesmos órgãos para informar sobre a arrematação, assim como deve fazer o acompanhamento das baixas/desvínculo dos veículos junto ao Detran e à Secretaria de Fazenda de origem para a transferência.

Após a desvinculação dos débitos, o arrematante tem o prazo de 30 dias para realizar a transferência, conforme artigo 33 do CTB. Enquanto não for efetuada a desvinculação das pendências e a transferência de propriedade, fica vedada a circulação do veículo, sob pena ser apreendido e o arrematante arcar com as penalidades previstas.

Embora os veículos sejam entregues livres de ônus e débitos, observados os prazos para desvinculação, cabe ao arrematante arcar com a integralidade dos valores do IPVA, DPVAT e licenciamento do ano corrente.

Serviço: leilão de 23 veículos em condições de circulação

Site: www.vipleiloes.com.br – aberto para lances

Visitação aos modelos – apenas após marcar um horário pelo telefone (11) 3777-8088

Data: 16 e 17/3 (quarta e quinta-feira)

Horários: das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h

Local: Pátio da Setran (Rua Alberto Klemtz, 310 – Portão)

Resultado dos lances

Data: 18/3 (sexta-feira)

Horário: 9h

Automóvel e motocicleta – sucata aproveitável (somente para pessoas jurídicas)

Data e horário: 18/3 (sexta-feira), às 11h

Automóvel e motocicleta – sucata aproveitável com motor inservível (somente para pessoas jurídicas)

Data e horário: 18/3 (sexta-feira), às 13h