Um leilão solidário em prol dos pacientes do Complexo de Saúde Erasto Gaertner vai ser promovido nesta quinta-feira (18), a partir das 19h. Nos 11 lotes disponíveis para receber lances on-line pelo site da Kronberg Leilões, estão 10 camisas do Coritiba Foot Ball Club e uma do Clube de Regatas Flamengo, todas oficiais e autografadas

A realização do leilão (código 26797/2021) é possível graças à ação dos cirurgiões Dr. Romão Youssef e Dr. André Motta, que doaram as camisas dos dois times para a venda solidária. As 11 peças oficiais estão autografadas pelos craques dos clubes curitibano e carioca. As assinaturas foram dadas pelos atletas em uma partida disputada no Paraná entre os dois times.

“Escolhemos o Erasto para receber essa doação em razão de toda a grandeza em prol do desenvolvimento humano e da ajuda ao próximo. O gesto do doutor Romão Youssef, que recebeu as camisas do Coritiba como retribuição por ser um apoiador de clube, com certeza vai se converter em mais recursos para auxiliar os pacientes do Erasto”, disse André Motta.

A diretora-geral do Erasto, Carla Martins, celebra a iniciativa.“Somos referência no tratamento de câncer no Sul do país e, nesta pandemia, enfrentamos e superamos os desafios de manter o atendimento de excelência que sempre prestamos aos pacientes oncológicos graças ao apoio da sociedade e do trabalho de nossa equipe. Agradecemos muito esse gesto do doutor Romão Youssef, que é muito bem-vindo”, disse.

Todas as regras para a oferta de lances podem ser conferidas no site da Kronberg Leilões.

Camisa do Coritiba autograda por: Muralha, Wilson, Guilherme Biro, Igor, Natanael, Romário, Henrique, Luciano Castán, Wellington, Carvalho, Bernardo, Jhony, Val, Willian Farias, Matheus Sales, Robinho, Biel, Valdeci, Dalberto, Igor Paixão, João Vitor, Rafinha e Aguinho.

Camisa do Flamengo autografada por: Gabigol, Diego Alves, Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio, Renê, Diego, Gerson, Michael, Bruno Henrique, Rodrigo Muniz, Gustavo Henrique, Filipe Luís, Gomes, Everton Ribeiro e Vitinho.

