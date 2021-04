Automóveis e motocicletas com lances iniciais a partir de R$ 500 estão disponíveis em nova edição de leilão de veículos promovido pela Superintendência de Trânsito (Setran). São 143 modelos colocados para arremates após permanecerem no pátio por mais de 60 dias desde a data da remoção de via pública (guinchamento) e que não foram retirados pelos proprietários.

Quem se interessar pode ir nesta quarta-feira (14) até o pátio da Setran para conferir com detalhes a situação de conservação e de circulação de cada veículo. É obrigatório o uso de máscara de proteção cobrindo corretamente nariz e boca para entrada no local. O pátio fica na Rua Alberto Klemtz, 310, no bairro Portão, e a visitação é permitida no período das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h.

+ Blog Amigo de Negócios – Cinco dicas infalíveis para fugir das dívidas

Os lances já estão abertos e podem ser feitos pelo site do leiloeiro. Um Volkswagen Fusca na cor preta, ano 2012/2013, já estava em R$ 56 mil até o fim da manhã desta terça-feira (13), após 59 lances. Um Citroën C3 ano 2010/2011, também preto, em R$ 8,6 mil depois de receber 17 lances. O resultado do leilão será divulgado às 9h da quinta-feira (15).

Como participar?

É necessário preencher um cadastro no site do leiloeiro e apresentar a documentação necessária, discriminada na página online. Os lances são feitos na modalidade eletrônica, a partir do preço mínimo estabelecido para cada modelo. Considera-se vencedor quem oferecer o maior valor.

O leilão é a última etapa do serviço de remoção de veículos que foram apreendidos ou removidos em fiscalizações de trânsito pela cidade. Caso o veículo removido da via pública por apresentar irregularidades não seja retirado do pátio da Setran pelo proprietário no período de 60 dias, pode ir a leilão. O prazo é definido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Pós-leilão

Em até dez dias úteis após o certame, o leiloeiro faz as notificações que originarão as baixas ou desvinculos de débitos de veículos, inclusive por medidas judiciais e administrativas.

Ao arrematante caberá o direito de petição junto aos mesmos órgãos para informar sobre a arrematação, assim como deve fazer o acompanhamento das baixas/desvinculo dos veículos junto ao Detran e à Secretaria de Fazenda de origem para a transferência. Após a desvinculação dos débitos, o arrematante tem o prazo de 30 dias para realizar a transferência, conforme artigo 33 do CTB.

O bem poderá ser entregue ao arrematante ciente este que, enquanto não for efetuada a desvinculação das pendências e a transferência de propriedade, fica vedada a circulação do veículo, sob pena de ser apreendido e o arrematante arcar com as penalidades previstas.

Embora os veículos sejam entregues livres de ônus e débitos, observados os prazos para desvinculação, cabe ao arrematante arcar com a integralidade dos valores do IPVA, DPVAT e licenciamento do ano corrente.

Serviço:

Site: www.vipleiloes.com.br – aberto para lances

Visitação aos modelos

Data: 14/4 (quarta-feira)

Horários: das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h

Local: Pátio da Setran

Endereço: Rua Alberto Klemtz, 310 – Portão