Acontece no próximo dia 31 de maio, a partir das 10h30, um leilão de 161 veículos apreendidos pelo Detran-PR de Curitiba e diversas cidades do Paraná. São carros e motocicletas, com descontos de até 50% do preço de tabela. Os veículos foram apreendidos em blitz por falta de pagamento ou irregularidades administrativas.

Para participar do leilão, que será online e presencial, é preciso se cadastrar no site do leiloeiro. O pagamento deverá ser feito à vista, de 100% (cem por cento) do valor correspondente ao maior lance ofertado, e mais 5% (cinco por cento) do valor total como comissão do Leiloeiro.

O veículo que abre o leilão é uma BMW 320I Branca, ano 2011/2012, que tem lance inicial em R$ 20 mil. Outro veículo que promete muita disputa é uma Saveiro CE Troop, ano 2014, que tinha lance inicial em R$ 9 mil, mas já tem gente disputando o veículo no site.

O leilão é uma ótima oportunidade, também, para quem busca uma motocicletas, para passeio ou para trabalhar. São dezenas ofertadas. Uma Honda CG Fan 2018, por exemplo, aparentemente em bom estado, tem lance inicial de R$ 2100.

Os veículos poderão ser examinados no local onde se encontram depositados, de segunda à sexta-feira, das 08h às 14h, nos 10 (dez) dias que antecedem ao leilão, nos endereços listados abaixo, cabendo o agendamento prévio da visita por meio dos telefones. Veja os endereços no edital do leilão.

>>> Confira aqui todos os lotes deste leilão