Um leilão beneficente online está sendo realizado em Curitiba com o objetivo de arrecadar dinheiro para a compra e doação de 18 mil cestas básicas. São obras de artes de diversos artistas de renome e também experiências (como cursos, jantares e viagens) que serão vendidos pela melhor oferta.

Entre os lotes, estão pinturas, gravuras, esculturas – tem um banco de mármore de 1500 kg assinado pelo renomado designer Zanini de Zanine, viagens em suíte luxo em pousada na praia de Porto Belo (SC), diárias eu pousada na ilha de Fernando de Noronha, aulas de balé, um show de comédia exclusivo do humorista Diogo Portugal, esculturas e jóias.

Os alimentos serão doados a instituições de caridade, que em tempos de pandemia do novo coronavírus, viram as doações diminuir.

A campanha 18-18 começou ano passado na comunidade israelita do Paraná e ganhou a cidade. “As pessoas começaram a doar e extrapolou os nossos muros. Neste ano, a meta era 10 mil cestas em 18 dias, mas como já superamos partimos para o novo desafio de arrecadar 18 mil cestas básicas em 18 dias”, disse Ilana Lerner, Diretora da Biblioteca Pública do Paraná, que é uma entre tanto voluntários da campanha.

O leilão acontece com lances livres até as 17h deste domingo, quando o leiloeiro Helcio Kronberg abre o pregão pela internet para finalizar as disputas. E os lotes são tentadores. Entre os principais lotes estão obras de Guido Viaro, Poty Lazarotto, Irmãos Campana, Juarez Machado. Rogério Dias, karlos Rischbieter, Paul Garfunkel, André Nacli, Raul Frare, Geraldo Leão, Guita Soifer, Malu Rogers, Frans Krajcberg, Sérgio Ferro, Vilma Slomp.

Um dos lotes exclusivos é o Zequinha 1818 que vestiu a camisa da campanha especialmente para o leilão. “Tivemos uma recepção maravilhosa dos artistas. Tem obra para todos gostos e bolsos. O importante é participar”, contou Ilana. “Estamos quase atingindo a meta antes mesmo de contar com o dinheiro do leilão. Vamos conseguir ajudar muito mais ainda”, acrescentou.