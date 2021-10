A Secretaria Estadual da Administração e da Previdência está com leilão de veículos e sucatas de veículos inservíveis aberto. São mais de 320 carros, distribuídos em 291 lotes, cujos lances podem ser feitos entre 10 e 11 de novembro. Na imagem acima, uma Mercedes Sprinter por lances a partir de R$ 6,7 mil.

O leilão será online, promovido pelo Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto). O encerramento dos lotes 1 ao 180 acontece no dia 10 de novembro, a partir das 9h, e dos lotes 181 ao 291, em 11 de novembro, também a partir das 9h.

Para participar do processo, o usuário precisa fazer cadastro prévio no site do Leiloeiro Oficial. Também é importante que os interessados acessem o Edital 11/2021, disponível no Portal da Transparência.

Visitas

Os veículos poderão ser visitados nos dias 08 e 09 de novembro, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30. Os lotes de 1 a 285 estão armazenados no pátio da Ferroeste, na BR-277, Km 576, em Cascavel/PR. Os lotes de 286 a 291 encontram-se no pátio da Adapar, na Rua Antonina, nº 974, no Centro de Cascavel. Mais informações também podem ser obtidas por meio de contato com o leiloeiro oficial: (41) 3323-3030.

