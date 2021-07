O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realiza, no próximo dia 20, um novo leilão de sucatas com 132 veículos que, desta vez, serão destinados exclusivamente para reciclagem como material ferroso. O leilão será exclusivamente na modalidade online, pelo site do DER-PR. Os veículos aprendidos e acumulados neste lote serão prensados em blocos sólidos, para então servirem exclusivamente para reciclagem.

Segundo o DER trata-se de um lote único, com 132 carros, motocicletas e veículos pesados com restrição judicial ou policial, recolhidos há mais de um ano e armazenados na Pedreira do Atuba, em Curitiba.

Os lances serão feitos quanto ao valor a ser pago por quilo de material ferroso, iniciando em R$ 0,59. Os veículos totalizam aproximadamente 102 toneladas, levando a um valor inicial de pouco mais de R$ 60 mil.

Quem pode participar do leilão?

Podem participar somente empresas do ramo de siderurgia ou reciclagem, seguindo toda a legislação vigente e demais exigências do edital do leilão, disponível no portal do DER/PRe publicado em Diário Oficial.

O arrematante será responsável pelos trabalhos de descontaminação, descaracterização, trituração, carregamento e transporte de cada sucata, que serão prensadas em blocos sólidos, garantindo sua destinação exclusivamente para reciclagem, sendo proibida inclusive a venda de peças.