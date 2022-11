A Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), por meio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto), promove um leilão de veículos e sucatas. No total, são 334 veículos, divididos em 287 lotes, sendo 269 de veículos recuperáveis e 18 de sucata, com lotes a partir de R$ 734,85.

A abertura para lances será no dia 14 de novembro, às 9h, com encerramento previsto a partir do dia 21 de novembro, às 9h.

Os interessados em visitar os lotes devem se atentar às datas e horários indicados abaixo:

I – Lotes 01 ao 246, – Município de São José dos Pinhais – Pátio da Polícia Civil: Rua Vanderlei Moreno, n.º 14.000, Borda do Campo – aberto para visita dia 16/11/2022 a 17/11/2022, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

II – Lotes 247 ao 265, – Município de Curitiba – Pátio da Polícia Científica: Rua Paulo Turkiewicz, n.º 150, Tarumã – aberto para visita dia 18/11/2022, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

III – Lotes 266 ao 287, – Município de Curitiba – Pátio da Emater: Rua Engenheiro Gastão Chaves, n.º 162, Santa Cândida – aberto para visita dia 18/11/2022, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Para participar do leilão é necessário fazer o cadastro no portal do leiloeiro público oficial Newton Jorge Gonçalves de Oliveira: https://newtonleiloes.com.br/ até às 18h do dia 17 de novembro. Mais informações: (41) 99908-1761.