Com lances mínimos entre R$ 10 e 1,5 mil para sucatas e R$ 150 e 15 mil para veículos conservados; a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná, realiza o oitavo leilão on-line de veículos de 2021, classificados como conservados (recuperáveis), sucata aproveitável com motor aproveitável e sucata aproveitável com motor inservível, retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontrem há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais vinculadas à PRF no região metropolitana de Curitiba (RMC).

Os lotes mais caros do leilão são um Hyundai/Hb20 1.0M , ano 2012 e um GM/Onix 1.0MT, ano 2018; com lances mínimos de R$ 15.000,00. Todos esses veículos são conservados, isto é, após sua regularização, podem voltar a circular.

Leilão da PRF – veja mais destaques

As sessões públicas serão realizadas neste sábado (6), com lotes de sucata aproveitável e sucata aproveitável com motor inservível exclusivamente para pessoas jurídicas com cadastro para comércio de peças usadas. Já no dia 13 de novembro entram os lotes de veículos conservados; exclusivamente no sistema eletrônico “on-line” (internet) no site responsável pelo leilão.

Dentre os 356 veículos ofertados, 183 são conservados (aqueles que não têm relação alguma com sua conservação visual e aparência estética de sua lataria e demais equipamentos, podendo retornar a circular em via pública, após o pagamento das respectivas taxas e recolocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito) e 173 são considerados como sucata (aqueles que estão impedidos de circulação em vias públicas e se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças), sendo que podem ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas.

Conforme o artigo 328 do Código de Trânsito, o veículo recolhido que não vier a ser reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de dois meses pode ser avaliado e levado a leilão.

Visitas e exames dos veículos

Os veículos poderão ser examinados visualmente nos locais onde se encontram, conforme endereços que constam no edital de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, no período de cinco dias úteis que antecedem cada uma das respectivas datas previstas.

