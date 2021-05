Foi aberto para propostas nesta segunda-feira (10), às 8h, o leilão virtual da Receita Federal que tem produtos apreendidos nas alfândegas de Curitiba e Foz do Iguaçu, nas delegacias da Receita de Joinville, Maringá e Cascavel e no porto de Itajaí. Entre os lotes disponíveis para interessados de todo o Brasil estão algumas pechinchas, como um smartwatch da Apple Série 3 por R$ 300, um Nintendo Switch por R$ 200 e uma série de lotes com smartphones de marcas como Iphone, Motorola, Xiaomi e LG. Também há leilão de carros, caminhonetes e caminhões, alguns em estado de sucata e reaproveitamento, e uma moto aquática. Os interessados têm até o dia 17 de maio para fazer propostas.

Foto: Divulgação/Receita Federal.

O leilão é interessante para pessoas físicas e também jurídicas. Alguns dos lotes, por exemplo, são compostos por cerca de 1,3 mil jaquetas, há lotes de HDs e memórias flash, iluminação led e produtos variados. Um dos lotes, para se ter ideia, é composto por 25 toneladas de vidro flotado por R$ 21 mil inicial. Outro lote de telefones celulares, incluindo Iphone, sai por R$ 81 mil inicial. A variedade de produtos é interessante e inclui desde lotes com 28 mil rolamentos e 20 mil engrenagens, passando por perfumes e relógios importados.

Conforme o edital, “somente poderão apresentar propostas de valor de compra Pessoas Jurídicas regularmente constituídas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, ou Pessoas Físicas, maiores de 18 anos ou emancipadas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, devidamente habilitadas para participação, conforme os itens subsequentes”.

Foto: Divulgação/Receita Federal.

A participação no leilão eletrônico se dará mediante o uso de certificado digital válido do interessado, da Pessoa Física ou da Pessoa Jurídica. Clique aqui e saiba mais sobre o edital do leilão da Receita Federal. Se você preferir, a Receita Federal tem um Guia Rápido para entender como participar. Lembrando que os preços são compostos por disputa de lances e podem variar.

Moto aquática tem lances a partir de R$ 17 mil. Foto: Receita Federal.