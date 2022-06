No próxima quarta-feira (29), a Superintendência de Trânsito (Setran) irá colocar em leilão 445 veículos apreendidos ou removidos em operações realizadas pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. Os interessados podem conferir os veículos na segunda (27) e terça (28/), no pátio da Setran, na Rua Alberto Klemtz, 310, no bairro Portão. A visitação é feita com agendamento prévio. Entre os achados um BMW 116I, cujo preço na tabela Fipe supera os R$ 73 mil.

Ao todo, são 98 automóveis e motocicletas em condição de circulação, além de 147 veículos em condição de sucata aproveitável e 200 em condições de sucata aproveitável com motor inservível. Com tamanha variedade, é possível verificar alguns destaques para o leilão.

Sem dúvida, a atração principal está no BMW 116I branca, ano 2012/2013. No preço da tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), o veículo está em torno de R$ 73 mil. No leilão, o lance inicial foi de R$ 15 mil, mas os interessados já estão de olho. Na manhã de sexta-feira (24), o lance já está em R$ 43 mil. Vale o investimento, hein?

BMW 116L ano 2012/2013 está com o interior intacto e disponível para lances. Foto: Reprodução.

Outras boas opções tanto pelo bom estado do veículo como pelo preço do lance inicial são uma Ford Ecosport XLS 1.6 Flex preta 2009. O valor atual do lance não chega a R$ 10 mil; um Fiat Idea ELX Flex Bege 2007/2008 com valor de lance de R$ 6 mil. Para os fãs de motocicletas, vale dar uma olhada é na Yamaha Fazer YS250 azul 2007/2008. O preço de mercado é de R$ 17 mil, e o lance inicial não passou ainda de R$ 3100.

Como participar?

Para participar do leilão de veículos em condições de circulação é necessário preencher um cadastro no site do leiloeiro e apresentar a documentação necessária, discriminada na página on-line.

Os lances são feitos na modalidade eletrônica, a partir do preço mínimo estabelecido para cada modelo. Considera-se vencedor quem oferecer o maior valor.

E depois, como funciona?

Em até dez dias úteis após o certame, o leiloeiro faz as notificações que originarão as baixas ou desvínculos de débitos de veículos, inclusive por medidas judiciais e administrativas.

Após a desvinculação dos débitos, o arrematante tem o prazo de 30 dias para realizar a transferência. Embora os veículos sejam entregues livres de ônus e débitos, observados os prazos para desvinculação, cabe ao arrematante arcar com a integralidade dos valores do IPVA, DPVAT e licenciamento do ano corrente.

Serviço : Leilão on-line da Setran



Data e horário: 29 de junho, às 9h

Site: www.vipleiloes.com.br



Visitação dos modelos (com agendamento): 27 e 28 de Junho, das 9h30 às 11h30 e 13h30 às 16h, no pátio da Setran (Rua Alberto Klemtz, 310, Portão)

Automóvel e motocicleta – sucata aproveitável

Data e horário: 29 de junho, às 11h

Site: www.vipleiloes.com.br

Visitação dos modelos (com agendamento): 27 e 28 de Junho, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, no pátio da Setran (Rua Alberto Klemtz, 310, Portão)

Automóvel e motocicleta – sucata aproveitável com motor inservível

Data e horário: 29 de agosto, às 13h

Local: www.vipleiloes.com.br

Visitação dos modelos (com agendamento): 27 e 28 de junho, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, no pátio da Setran (Rua Alberto Klemtz, 310, Portão)

* Agendamento prévio pelo telefone (11) 3777-8088, nos horários das 9h às 12h e das 14h às 17h .

Pantanal Guta diz aos pais que não vai se casar com Tadeu Previsão do tempo pra Curitiba Frente fria chegando Loterias Apostou? Veja o resultado das loterias! Além da Ilusão Úrsula afirma a Eugênio que esta grávida