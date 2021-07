Leilão online de veículos em situação de recuperação e também de sucata será realizado pela Secretaria da Administração e da Previdência, por meio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto). Serão 356 itens distribuídos em 279 lotes, todos no tipo maior lance. O edital pode ser acessado neste link. *A montagem acima não representa os veículos presentes no leilão, é meramente ilustrativa.

“Esses leilões são importantes para o Estado porque, além de conseguir dar uma finalidade para esses veículos e sucatas inservíveis, ainda trazemos dinheiro para o cofre do Paraná”, reforça o Secretário de Estado da Administração e da Previdência, Marcel Micheletto.

Confira alguns dos destaques e os valores dos lances iniciais

TROLLER/T4 TDI 3.0 ano 2008 – R$ 8.972,70

HARLEY DAVIDSON/FLHP ano 2007 – R$8.991,25

RENAULT FLUENCE EXP ano 2012 – R$10.779,30

VW/SAVEIRO 1.6 ano 2004 – R$9.106,00

NISSAN/FRONTIER 4X4 anos – R$6.153,15

VW/GOLF ano 2000 – R$3.953,75

MMC/L200 4X4 GL Ano 2001 – R$4.185,45

TOYOTA/BANDEIRANTES Ano 95 – R$11.805,50

VW/PARATI CL 1.8 ano 97 – R$1.604,70

>>>>A lista completa dos veículos pode ser acessada neste link

O pregão será online, com início dos lances será às 10 horas de segunda-feira, dia 19 de julho. O encerramento do leilão será nos dias 02, 03 e 04 de agosto, conforme descritivo do edital, onde cada dia representa uma quantidade de lotes.

Cadastre-se para o leilão

O cadastro prévio do usuário no site do Leiloeiro Oficial é requisito fundamental para a participação, que se dará na forma online. Para atender as recomendações sanitárias da Organização Mundial da Saúde no combate ao coronavírus, a visitação deve ser feita com o uso obrigatório de máscaras e será realizada com controle de acesso a fim de evitar aglomerações no local.

Serviço

Informações complementares poderão ser obtidas junto ao Leiloeiro Público Oficial, Marcos Antonio Tulio, pelos telefones (41) 3292-2891 / (41) 98492-8213, ou solicitação no seguinte endereço eletrônico: contato@tulioleiloes.com.br.

