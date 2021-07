A Superintendência de Trânsito (Setran), de Curitiba, realiza no dia 5 de agosto um leilão online com pelo menos 240 veículos divididos entre veículos em circulação e sucata aproveitável. Entre as ofertas estão um Sandero 2012 por lances a partir de 2,8 mil, ou até mesmo uma Ranger 2002 a partir de R$ 8,8 mil (valores consultados na manhã de terça-feira, dia 27). Confira abaixo mais oportunidades!

Segundo a prefeitura de Curitiba são 101 automóveis e motocicletas em condição de circulação, apreendidos ou removidos nas operações de trânsito realizadas pela Setran, além de 40 veículos em condição de sucata aproveitável e 99 em condições de sucata aproveitável com motor inservível.

É possível participar pelo site do leiloeiro responsável. Podem participar pessoas jurídicas e físicas maiores de 18 anos, com apresentação dos documentos listados e cumprimento das demais regras expostas nos editais.

Oportunidades!

Além do Sandero e da Ranger citados acima, a Tribuna selecionou outros veículos que podem ser comprados por valores abaixo do preço de mercado:

Volkswagen Polo Sedan Ano 2004 – Lances a partir de 8,5 mil

Peugeot 208 Ano 2013 – Lances a partir de R$ 3 mil

Toyotta Corolla Ano 2005 – Lances a partir de R$ 5 mil

Palio Young Ano 2001 – Lances a partir de R$ 2,6 mil

Paraná Atlanta Ano 1996 – Lances a partir de R$ 700

Clio Sedan Ano 2004 – Lances a partir de R$ 1 mil

Celta Ano 2009 – Lances a partir de R$ 1 mil

Clio RL ano 2000 – Lances a partir de R$ 1 mil

**(Valores consultados na manhã de terça-feira, dia 27 de julho)

Como participar?

É necessário preencher um cadastro no site do leiloeiro e apresentar a documentação necessária, discriminada na página online. Os lances são feitos na modalidade eletrônica, a partir do preço mínimo estabelecido para cada modelo. Considera-se vencedor quem oferecer o maior valor.

O leilão é a última etapa do serviço de remoção de veículos que foram apreendidos ou removidos em fiscalizações de trânsito pela cidade. Caso o veículo removido da via pública por apresentar irregularidades não seja retirado do pátio da Setran pelo proprietário no período de 60 dias, pode ir a leilão. O prazo é definido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Leilão on-line da Setran

Automóvel e motocicleta

Data e horário: 5 de agosto, às 9h

Local: www.vipleiloes.com.br

Visitação do modelos: 3 e 04 de Agosto de 2021, das 9h30 às 11h30 e 13h30 às 16h no pátio localizado à Rua Alberto Klemtz, 310, Portão, Curitiba/PR

Automóvel e motocicleta – sucata aproveitável

Data e horário: 5 de agosto, às 11h

Local: www.vipleiloes.com.br

Visitação: 3 e 4 de agosto, das 09h30 às 11h30 e 13h30 às 16h no pátio localizado à Rua Alberto Klemtz, 310, Portão

Automóvel e motocicleta – sucata aproveitável com motor inservível

Data e horário: 5 de agosto, às 13h

Local: www.vipleiloes.com.br

Visitação: 3 e 4 de agosto, das 9h30 às 11h30 e 13h30 às 16h no pátio localizado à Rua Alberto Klemtz, 310, Portão