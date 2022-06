O aumento do preço do litro de leite de caixinha em Curitiba tem chamado a atenção dos consumidores. A variação de preços vai de R$ 5 a R$ 10, dependendo do local de compra, do tipo de leite e marca. E para encontrar um preço próximo de R$ 5 só com muita pesquisa.

No aplicativo Melhor Preço, por exemplo, se você filtrar a pesquisa com o preço máximo de R$ 4 para leite e derivados, marcando as vendas nos estabelecimentos comerciais das últimas 6 horas, em Curitiba, praticamente só vai encontrar na lista o produto creme de leite.

Já com o filtro de preço máximo de até R$ 5, ainda é possível achar caixinhas de leite por R$ 4,99, em gulas e mercearias. Em grandes redes de supermercados até têm por esse preço, mas são tipos específicos como, por exemplo, os desnatados.

Vai piorar?

A explicação para o preço elevado do litro do leite tem relação com o alto custo de produção dos últimos meses. Segundo a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), o custo do milho e demais insumos tem feito os pequenos produtores direcionarem suas atividades para outras áreas, deixando a atividade leiteira. É um cenário que nunca havia sido visto antes.

“A oferta do produto diminui no mercado e afeta o preço. A demanda é mais alta do que os produtos disponíveis”, explica a Nicolle Wilsek, analista técnica da Faep. Ainda segundo ela, com esse cenário inédito é difícil apontar até como os produtores estão se organizando. “Muitos têm outras atividades paralelas, mas é cedo até para afirmar se as mudanças de atividades serão definitivas”, finaliza.

Se a situação vai piorar, ainda não se sabe, mas segundo dados da Faep, o valor de referência do leite teve reajuste de 3,4% em maio, ante abril, como apontaram em junho os números levantados pelo Conseleite-PR.

A entidade que conta com representantes em número paritário, da indústria e dos produtores rurais, sinalizou que a tendência de elevação nos preços deve seguir nos próximos meses. “A perspectiva para o próximo mês é que a variação possa chegar à casa dos dois dígitos”. A próxima atualização deve ocorrer no fim de julho deste ano.

Leite mais caro faz consumidor mudar hábitos

Para driblar o impacto financeiro do consumo de leite dentro de casa, só fazendo muita pesquisa ou mudando de hábitos. A professora de balé Luciana Romanello, 59 anos, trocou o leite encaixotado pelo leite em pó. “Eu gosto muito de tomar leite, mas está ficando inviável. Então, o leite em pó eu coloco no café, de manhã. Faz diferença na economia porque não preciso abrir uma caixa de leite e ter que tomar tudo”, explica ela.

A professora mudou o tipo de leite faz quatro meses. “Para a saúde, entendo que é a mesma coisa, mas dou preferência ao instantâneo porque dissolve mais rápido. É isso que dá pra fazer, por enquanto. De resto, creio que só dê para esperar baixar o preço”, torce a Luciana Romanello.

Não só Luciana Romanello, mas muitos brasileiros resolveram trocar o leite de caixinha pelo em pó. No Brasil, o consumo pelo leite instantâneo cresceu 34% entre 2002 – 2003 e 2017 – 2018, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE. O país é o segundo maior consumidor de leite em pó no mundo, atrás apenas da Nova Zelândia.

O leite em pó representa cerca de 20% do total de leite produzido no Brasil. É um dos alimentos mais completos e versáteis do mundo, podendo ser consumido de diversas formas e em praticamente todas as refeições do dia.

Menor Preço

O aplicativo Menor Preço pode ser um aliado interessante na hora de economizar na compra do leite. Ele é gratuito oferece a opção de pesquisa de preço em comércios de raio de até 20 km da localização do usuário.

Veja tabela de preços de leite em Curitiba:

Preço do Leite UHT 1L

Produto R$ Razão Social Endereço Bairro Cidade LEITE DESN LIDER 1L 4.99 LACTO MINAS COMERCIO DE FRIOS LTDA GAL CARNEIRO 1329 ALTO DA GLORIA CURITIBA LEITE SEMID F GERMANIA TIPO A PCT 1L 4.99 FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA XV DE NOVEMBRO 2357 ALTO DA RUA XV CURITIBA LEITE FRIMESA DESNATADO UHT 1L 4.99 CONDOR SUPER CENTER LTDA MARTIN AFONSO 2800 BIGORRILHO CURITIBA LEITE PIRACANJUBA 1L DESNATADO 4.99 AMP TRIUNFO COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA_EPP CARMELINA CAVASSIN 850 ABRANCHES CURITIBA LEITE TIROL 1L PCT 4.99 CRISTOVAO DA ROSA CRESCENCIO BATISTA 1408 J ELIZA PINHAIS LEITE TIROL 1L PCT 4.99 CRISTOVAO DA ROSA PAULO PEREIRA 39 CENTRO INDL MAUA COLOMBO LEITE TERRA VIVA 1L 4.99 BETINARDI & CIA LTDA ANGELO FALAVINHA DAL’PRA 55 JARDIM DAS GRACAS COLOMBO LEITE TERRA VIVA 1L 4.99 BETINARDI CIA LTDA ANGELO FALAVINHA DALPRA 782 GUARAITUBA COLOMBO LEITE CANCELA INTEGRAL TIPO C 1L 5.10 C HERMES PADARIA E CONFEITARIA LTDA DOM PEDRO I 433 AGUA VERDE CURITIBA LEITE PARMALAT SEMIDESNATADO UHT 1L 5.19 CONDOR SUPER CENTER LTDA VISCONDE DO SERRO FRIO 164 NOVO MUNDO CURITIBA LEITE TIROL 1L 5.19 IRMAOS MUFFATO S.A. AYRTON SENNA DA SILVA 2750 CENTRO PINHAIS LEITE TIROL INTEGRAL 1L 5.24 MARKET4U MERCADO AUTONOMO LTDA PROFESSORA GELVIRA CORREIA PACHECO 165 BACACHERI CURITIBA LEITE TERRA VIVA 1L 5.25 J SILVEIRA & SILVEIRA LTDA ARAPONGAS 51 VILA GILCY CAMPO LARGO LEITE PARMALAT INTEGRAL TP 1L 5.27 A ANGELONI & CIA LTDA REP ARGENTINA 900 AGUA VERDE CURITIBA LEITE PARMALAT INTEGRAL TP 1L 5.27 A. ANGELONI & CIA. LTDA PADRE AGOSTINHO 2885 BIGORRILHO CURITIBA LEITE PIRACANJUBA DESN 1L TR 5.29 CIA BEAL DE ALIMENTOS MANOEL RIBAS 1396 MERCES CURITIBA LEITE PCTE TIROL 1L 5.29 GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA DOS MINERIOS 1327 LAMENHA GRANDE ALMIRANTE TAMANDARE LEITE TIROL PACOTE 1L 5.29 MINIMERCADO MAB – EIRELI – ME PASTOR CARLOS FRANK 1100 BOQUEIRAO CURITIBA LEITE NATURALLE SEMI DESNATADO TP 1L 5.30 A ANGELONI & CIA LTDA REP ARGENTINA 900 AGUA VERDE CURITIBA LEITE NATURALLE SEMI DESNATADO TP 1L 5.30 A ANGELONI & CIA LTDA QUINZE DE NOVEMBRO 2900 CENTRO SAO JOSE DOS PINHAIS LEITE LACTOBOM SEMI DESNATADO PCT 1L 5.39 A ANGELONI & CIA LTDA DOUTOR CARLOS DE CARVALHO 2050 BATEL CURITIBA LEITE LACTOBOM INTEGRAL PCT 1L 5.39 A ANGELONI & CIA LTDA REP ARGENTINA 900 AGUA VERDE CURITIBA LEITE ELEGE DESNATADO 1L 5.39 A. ANGELONI & CIA. LTDA PADRE AGOSTINHO 2885 BIGORRILHO CURITIBA LEITE PCTE TIROL 1L 5.39 GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL 816 TARUMA CURITIBA LEITE LACTO BOM 1L 5.39 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL 1088 TARUMA CURITIBA LEITE LACTO BOM 1L 5.39 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA EDUARDO CARLOS PEREIRA 3605 PORTAO CURITIBA LEITE LACTO BOM 1L 5.39 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA EDUARDO CARLOS PEREIRA 3605 PORTAO CURITIBA LEITE PCTE TIROL 1L 5.39 GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA JOSE DE OLIVEIRA FRANCO 2629 BAIRRO ALTO CURITIBA LEITE LACTOBOM PAST TIPO C 1L 5.39 CONDOR SUPER CENTER LTDA VISCONDE DO SERRO FRIO 164 NOVO MUNDO CURITIBA LEITE LACTO BOM 1L 5.39 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA VEREADOR TOALDO TULIO 2184 SANTA FELICIDADE CURITIBA LEITE LACTO BOM 1L 5.39 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA VEREADOR TOALDO TULIO 2184 SANTA FELICIDADE CURITIBA LEITE PCTE TIROL 1L 5.39 HARGER & SILVA SUPERMERCADOS LTDA DA RIBEIRA KM 2 VILA GUARANI COLOMBO LEITE PCTE TIROL 1L 5.39 GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA DA UVA 2386 ROCA GRANDE COLOMBO LEITE AMANHECER 1L SEMIDESNATA 5.39 SUPERMERCADO PIRAQUARA LTDA ODITH MALLMANN SANTOS 368 MARIA ANTONIETA PINHAIS LEITE TIROL TIPO C 1L 5.39 BETINARDI & CIA LTDA ANGELO FALAVINHA DAL’PRA 55 JARDIM DAS GRACAS COLOMBO LEITE PCTE TIROL 1L 5.39 GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA MARGINAL DIREITA 322 SANTA TEREZINHA COLOMBO LEITE PCTE TIROL 1L 5.39 GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA EMILIO JOHNSON 755 VILA SANTA TEREZINHA ALMIRANTE TAMANDARE LEITE LACTO BOM 1L 5.49 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA ALBERTO FOLLONI 420 JUVEVE CURITIBA LEITE LACTO BOM 1L 5.49 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA ALBERTO FOLLONI 420 JUVEVE CURITIBA LEITE TIROL 1L 5.49 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL 1088 TARUMA CURITIBA LEITE PCT TIROL 1L 5.49 DO VALE FILHO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA MARIA MOSCARDI FANINI 261 GUAIRA CURITIBA LEITE TIROL 1L 5.49 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA EDUARDO CARLOS PEREIRA 3605 PORTAO CURITIBA LEITE PARMALAT TP 1L 5.49 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA CAVIUNA 472 BAIRRO ALTO CURITIBA LEITE PARMALAT TP 1L 5.49 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA CAVIUNA 472 BAIRRO ALTO CURITIBA LEITE TIROL 1L 5.49 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 6400 HAUER CURITIBA LEITE PCT TIROL 1L 5.49 DO VALE FILHO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA JOAO BONAT 1222 NOVO MUNDO CURITIBA LEITE BATAVO TP 1L 5.49 IRMAOS MUFFATO S.A. AYRTON SENNA DA SILVA 2750 CENTRO PINHAIS

